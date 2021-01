Nejlepší filmy na Netflixu roku 2020

Pokud pohlédneme na Netflix jako celek, zřejmě uznáte, že jeho síla je převážně v seriálové tvorbě. Kolem filmů je vždy velký PR „humbuk“, ovšem kvalita tu a tam diváka zklame. Netflix i tak letos představil několik zajímavých filmů, které rozhodně stojí za zhlédnutí. Pojďme se tedy na ně společně podívat. Pokud nemáte Netflix, možná teď je ta pravá příležitost využít prvních 30 dní zdarma.

Enola Holmesová

V tomto snímku vidíme mladší sestru Sherlocka Holmese pátrat po nezvěstné matce. Ve filmu uvidíte v hlavní roli Millie Bobby Bwown známou především ze seriálu Stranger Things. Dále pak Henryho Cavilla, který ztvárnil Zaklínače.

Projekt Power

Policista, mladá dívka a bývalý voják pátrají v New Orleans po původu nebezpečné drogy, která na krátký čas dává lidem superschopnosti. Ač zápletka není kdovíjak propracovaná, film si vás rozhodně získá povedenými vizuálními efekty, kterých zde není málo.

Mank

Příběh nás zavede do 30. let, kde budeme pozorovat scénáristu H. J. Mankiewicze, který zrovna dokončuje scénář k filmu Občan Kane, za který dostal Oscara. Není tajemstvím, že Netflix do tohoto snímku vkládá velké naděje s tím, že by rád za něj obdržel zlatou sošku. V hlavní roli uvidíme Garyho Oldmana a Amandu Seyfried.

Vyproštění

Akční film o záchraně uneseného chlapce, v němž vám hlavní hrdina dá vzpomenout na Johna Wicka. Nečekejte přehnaně propracovaný příběh či dokonalé dialogy. Jde o akční řežbu, který vyniká zpracováním a nevšední kamerou.

Chicagský tribunál

Jde zřejmě o nejlepší film, který Netflix letos vyprodukoval. V roce 1968 mělo dojít k demokratickému setkání, které se ale změnilo ve střet s policií. Na základě toho byla skupina mladých hochů obviněna z podněcování nepokojů. Započal tedy zpolitizovaný soudní proces, na který se vzpomíná až dodnes.

Ďábel

Kolem hlavního hrdiny Arvina se shlukují podivné existence. On je nicméně připraven chránit své blízké. Velmi očekávané a povedené drama, v němž vidíme Toma Hollanda a Roberta Pattinsona. Režie se ujal Antonio Campos, který stojí například za seriálem Hříšnice.

Ztracená kulka

Geniálního mechanika, který nemá zrovna čistý trestní rejstřík, obviní z vraždy. Aby dokázal svoji nevinu, musí vystopovat zmizelé auto a získat důkaz: kulku. Velmi povedený akční film, který rozhodně neurazí ani náročného diváka.

Vánoční kronika: druhá část

Tento výčet zakončíme vánočním filmem. Jde o nepřímé pokračování velmi oblíbeného prvního dílu, který na Netflixu naleznete taktéž. Malá Kate nevychází s novým přítelem své maminky. Rozhodne se tedy utéct, jenže se ocitá na Severním pólu, kde chce zlý elf překazit Vánoce.