Nejlepší filmy a seriály na Netflixu, které právě v Česku letí

Jelikož nás čeká deštivý víkend, situace úplně vybízí k domácímu lenošení a třeba sledování Netflixu. Jednička mezi videostreamovacími službami neustále rozšiřuje svou nabídku o nové či starší pořady. Dnes se podíváme na ty, které jsou v moment psaní tohoto článku v Česku mezi TOP 10.

Sexify

Seriál, který nadchne spíše mladší diváky. Hlavní hrdinkou je studentka, která nemá příliš lechtivých zkušeností. Jednoho dne se ale rozhodne vytvořit aplikaci týkající se sexu. Seriál má osm epizod a užijete si jej i s českým dabingem.

Jupiter’s Legacy

Máte-li rádi pořady s tematikou superhrdinů, bude se vám tento čerstvě přidaný seriál velmi zamlouvat. Netflix k seriálu přidává následující popis: „První generace superhrdinů se skoro sto let starala o to, aby byl svět v bezpečí. To samé se teď očekává od jejich dětí.“ Seriál má osm epizod.

Světlo a stíny

Skvělé akční seriálové fantasy na motivy knihy od Leighi Bargudo. Mladá bojovnice přijde na skutečnost, že má kouzelné schopnosti a má veškeré předpoklady sjednotit její svět. Nicméně jsou zde tací, kteří o to nestojí a snaží se v tom hlavní hrdince všemožnými způsoby zabránit. Seriál má osm epizod.

Attila

Zajímáte-li se o bojové sporty, potažmo československou scénu, bude vás tento sportovní dokument bavit. Dává totiž nahlédnout do pozadí světa smíšených bojových umění a v neposlední řadě sleduje Attilu Végha.

Nevina

Příběh tohoto osmidílného thrillerového seriálu nemá možná ani smysl nakousnout. Horká novinka má momentálně na čsfd.cz 87 % a platí za 156. nejoblíbenější seriál. Španělé holt umí.