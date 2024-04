Apple Vision Pro má první „oběť“

Společnost Apple opouští další významný vedoucí pracovník. Podle zprávy agentury Bloomberg Frank Casanova, dosavadní senior ředitel a šéf produktového marketingu pro Apple Vision Pro, odchází po šestatřiceti letech působení v cupertinské společnosti do důchodu.

Casanova svůj odchod potvrdil na svém profilu na LinkedIn. V Applu působil dlouhou dobu a zastával řadu různých funkcí. V roce 1997 se stal seniorním ředitelem grafiky pro Mac OS X. O deset let později přešel do marketingového týmu, kde se podílel na expanzi iPhonu k novým operátorům po celém světě. V roce 2019 jej vedení společnosti Apple pověřilo vedením marketingu svých nástrojů pro rozšířenou realitu, což mu následně zajistilo důležitou roli ve vývoji a uvedení na trh Apple Vision Pro. Zařízení Vision Pro bylo představeno v červnu 2023 a v USA se začalo prodávat v únoru letošního roku. Během uvedení na trh byl Casanova k vidění v obchodě Apple The Grove v Los Angeles. Doprovod mu dělal Eddy Cue, viceprezident Applu pro služby, a Dan Riccio, který dohlížel také na vývoj headsetu.

Kvůli vysoké ceně 3 499 dolarů a omezené dostupnosti měl Vision Pro skromný start. Analytici odhadují, že Apple do konce roku dodá zhruba 400 000 kusů tohoto headsetu, zatímco původní odhad počítal až s 800 000 kusy.