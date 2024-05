Apple Watch Ultra 3, umělá inteligence v Safari v iOS a integrace nativních aplikací aneb co se šušká v Apple světě

Spolu s příchodem operačního systému iOS 18 by mohlo dojít k užitečné integraci hned dvou nativních aplikací – Připomínek a Kalendáře. Safari v iOS 18 by mohlo získat výraznou podporu umělé inteligence, a Apple Watch Ultra 3 se podle známého analytika nedočkají žádných významných změn po stránce hardwaru.

AI v Safari v iOS 18

Mobilní webový prohlížeč Safari by měl v iOS 18 získat nejen vizuální vylepšení, ale také sadu nových nástrojů s využitím umělé inteligence, díky kterým bude brouzdání po internetu příjemnější. Hlavní novinkou by měl být nástroj s názvem Intelligent Search, který využije umělou inteligenci přímo v zařízení k tomu, aby dokázal identifikovat klíčová témata a fráze na webových stránkách a následně je pro vás shrnout. Díky tomu uživatelé získají rychlejší přehled o obsahu stránky. Další novinkou by měla být funkce nazvaná Web Eraser, která umožní snadno odstraňovat nežádoucí části webových stránek. Třetí novinkou je rychle dostupná nabídka, která se nově bude otevírat z adresního řádku. Tato nabídka zkonsoliduje nástroje pro práci se stránkou a přesune sem i některé funkce, které byly dříve dostupné pouze přes nabídku Sdílet. Díky tomu budou uživatelé mít vše potřebné po ruce na jednom místě. Minulý týden navíc Mark Gurman z agentury Bloomberg uvedl, že Apple iOS 18 „zásadně přepracuje“ řadu svých nativních aplikací včetně Poznámek, Mailu, Fotek a Fitness.

Propojení Kalendáře s Připomínkami v iOS 18

Podle informací serveru AppleInsider by měla nativní aplikace Kalendář v operačním systému iOS 18 nově spolupracovat s aplikací Připomínky. Uživatelé iPhonů díky tomu budou moci naplánovat a spravovat připomínky přímo v Kalendáři, aniž by museli přepínat do samostatné aplikace Připomínky. Nově by měly být připomínky viditelné přímo v denním, týdenním a měsíčním zobrazení Kalendáře. Tato změna se údajně dotkne i operačního systému macOS 15. Stejný zdroj nedávno uvedl, že v rámci iOS 18 dojde k integraci také u aplikací Kalkulačka a Poznámky. Oficiální představení iOS 18, macOS 15 a dalších aktualizací softwaru od Applu se očekává během úvodní Keynote WWDC 10. června. První beta verze iOS 18 a macOS 15 budou pravděpodobně zpřístupněny členům Apple Developer Programu ihned po skončení přednášky a veřejné vydání by mělo proběhnout v září.

Kuo: Apple Watch Ultra letos výrazná vylepšení nepřinesou

Analytik Ming-Chi Kuo, před půl rokem naznačoval, že je vydání nových Apple Watch Ultra v roce 2024 méně pravděpodobné. Nyní to však vypadá, že se přeci jen dočkáme modelu Apple Watch Ultra 3. Kuo ve jedné ze svých zpráv v průběhu uplynulého týdne uvedl, že ačkoliv se Apple Watch Ultra dočkají aktualizace, novinky po hardwarové stránce nebudou „téměř žádné“ oproti modelu Apple Watch Ultra 2. Specifické změny u chystaných Apple Watch Ultra 3, které by měly vyjít v září, zatím nebyly odhaleny. Pokud Apple dodrží dvouletý cyklus aktualizací, mohla by se letos objevit také třetí generace Apple Watch SE. Otázkou však zůstává nástupce Apple Watch Series 9. Mark Gurman z Bloombergu dříve hovořil o „přepracovaných Apple Watch X“ s tenčím tělem a magnetickými pásky, nicméně jejich uvedení zmínil v horizontu „roku 2024 nebo 2025“. Gurman nicméně dříve uvedl, že nástupce Apple Watch Series 9 nabídne měření krevního tlaku a detekci spánkové apnoe. Tyto funkce by se s největší pravděpodobností objevily i v modelu Apple Watch Ultra 3.