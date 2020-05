Nejlepší seriály na Netflixu: Další nálož skvělých seriálů, které by vám neměly uniknout

Poslední dobou se na našem magazínu můžete dočíst o tipech na filmové či seriálové lenivé víkendy. Už jsme vám ukázali na Netflixu ty nejlepší dokumenty, akční filmy, komedie, filmy, seriály (první i druhý díl) nebo horory. Portfolium nabídky Netflixu je skutečně široké, a tak přicházíme se třetím dílem tipů na dobré seriály. Pokud ještě Netflix nemáte, tato služba nabízí pro nové předplatitele prvních 30 dní zdarma. Pokud vám služba nesedne, stačí ji po pár týdnech bezplatně zrušit. Teď už ale pojďme na další porci skvělých seriálů.

Dark

Velmi temný seriál s perfektní atmosférou o tématice cestování časem. Pokud razíte zásadu, že se na filmy díváte zásadně v originále, možná vám může vadit němčina. Jazyk se dá ovšem přepnout na angličtinu. Seriál si vysloužil velmi dobrá hodnocení. Už za necelý měsíc na Netflix přibude i třetí série.

Ozark

Finanční poradce se se svým kolegou zaplete s drogovým kartelem, což většinou vždy vyústí v pěkný malér. Když jsou v ohrožení i rodinní příslušníci, rozhodnou se zmizet. Tím ale problémy nekončí. Skvělé drama, které už má tři série.

Haunted

Jedná se o hororový seriál, který pochází z našich končin. Jde o vyprávěné hororové příběhy, které mají maximálně 30 minut. Hororová tématika je poměrně otřepaná a ne vždy se podaří přijít s něčím originálním. Tím chci říct, že některé díly mají horší hodnocení. Tématiky strašidelného domu jsou ale zpracovány dobře. Doporučuji epizodu z psychiatrické léčebny, kde exceluje Zuzana Bydžovská.

Vis a vis

O tomto seriálu španělského původu se hovoří jakožto o drsnější alternativě Orange is the New Black . Čili jde o ostrý příběh z ženské věznice. Fanoušci La Casa de Papel jistě ocení, že jednu z hlavních rolí ztvárnila Nairobi.

Gangy z Birminghamu

Seriál, který vypráví o mocné rodině Shelby z dob po první světové válce. I když v seriálu není tolik akce, kolik byste očekávali, atmosféra skvěle zpracovaného období vás vtáhne a nepustí. Hlavní hrdina Thomas hraný Cillianem Murphym vás uhrane svým charisma.

Love is blind

Ano, i v minulém díle jsme vám dali do výběru „tupou“ reality show. V tomto seriálu jsou hrdiny lidé, kteří se do sebe zamilovávají (a následně zasnubují) pouze přes zeď. Odpadají tedy problémy s řešením vzhledu (byť jsou všichni atraktivní) či rasy. Prostě to ale budete chtít dokoukat.

Historie pro začátečníky

Nový počin Netflixu vás v krátkých epizodách vtáhne do historie různých problémů. První řada má 10 epizod a naleznete zde témata například AIDS, jaderné energie, genetiky, robotů, vzestup Číny či vesmírný závod. Chcete-li se něco dozvědět, jste na správné adrese.

Koruna

Seriál vyprávějící pozadí britské královské rodiny, který získává skvělá hodnocení. Za své tři řady si vysloužil 9 nominací na Zlatý glóbus, z nichž 3 proměnil. Perfektní historické drama.

Neuvěřitelná

Seriál podle skutečné události. Mladá dívka je vyšetřována ze lži o znásilnění. Dvě detektivky se snaží všemu přijít na kloub. Skvělé dílo, u kterého napětí stoupá a skvělá atmosféra vše dokresluje.