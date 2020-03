Nejlepší filmy na HBO GO: 13 skvělých filmů, které si zaslouží vaší pozornost

V jednom z našich minulých článků jsme si představili některé z nejlepších seriálů z nabídky streamovací služby HBO GO. Dnes vám přineseme tipy na zajímavé filmy a dokumenty, pocházející přímo z produkce společnosti HBO, a to jak tuzemské, tak i zahraniční. Pokud fandíte spíše Netflixu, určitě si nenechte ujít naše tipy na 11 nejlepších seriálů.

Dokumentární snímek Skutečné bratrstvo neohrožených vypráví o událostech z roku 1942, kdy americká armáda sestavila dobrovolný pluk parašutistů, jejichž úkolem byl seskok na nepřátelském území v Evropě. Muži z tohoto pluku se zúčastnili například výsadku v Normandii, boje za osvobození Holandska nebo dobytí Orlího hnízda.

Legendární boxer Muhammad Ali se nesmazatelně zapsal do dějin bojového sportu. Dramatický snímek Muhammad Ali: Největší souboj ale vypráví o tak trochu jiném zápase – o tom, který Muhammad Ali musel absolvovat před soudem poté, co z mravních důvodů odmítl bojovat ve Vietnamu.

Herečka Angelina Jolie exceluje ve strhujícím dramatu o kontroverzní modelce Gie Carangi. Nechte se vtáhnout do příběhu o prudkém vzestupu i pádu populární modelky, jejíž cesta je lemována láskou, posedlostí, závislostí i smrtelnou chorobou.

Mallory je dalším z emotivních dokumentů české režisérky Heleny Třeštíkové. Časosběrný snímek po dobu třinácti let sleduje hrdinku Mallory, která se po nejrůznějších problémech snaží vší silou a všemi možnými prostředky vrátit zpět do normálního života. Mallory se podařilo zbavit se drogové závislosti a zdá se, že se začala ubírat správným směrem. Jaké překážky se jí ještě postaví do cesty?

Snímek s názvem Mé srdce pohřběte u Wounded Knee je filmovým zpracováním stejnojmenného knižního bestselleru, zachycujícího ničivý dopad, který mělo dobytí Divokého západu na domorodou kulturu amerických Indiánů. Film vypráví příběh muže – původem Siouxe – který se přizpůsobil světu bílých, dále náčelníka Sedícího býka a senátora Henryho Dawese. Režisér snímku Yves Simoneau si při tvorbě rozhodně nebral servítky, a diváci se tak mohou zprostředkovaně stát svědky masakru Indiánů sedmou kavalerií.

Liberace (Michael Douglas) je velice populární a úspěšný bavič, proslulý svými extravagantními kostýmy, charakteristickým svícnem a propracovanými jevištními scénami. Snímek vypráví o vztahu Liberaceho a Scotta Throsona v Las Vegas v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století – tedy v době, kdy Liberaceho popularita dosahovala svého vrcholu. Homosexualitě ale tehdejší doba příliš nepřála…

Dokument z roku 2017 vypráví o šokujícím příběhu Dee Dee Blanchard, kterou nechala zavraždit její vlastní dcera Gypsy Rose. Bylo by ale scestné označit Gypsy Rose za bezcharakterní vražedkyni. Smrti Dee Dee totiž předcházely roky zneužívání, týraní, lží a podvodů.

Znepokojivý dokumentární snímek Hubená sice pochází z roku 2006, na naléhavosti a aktuální mu to ale nijak neubírá. Poruchy příjmu potravy jsou obrovským zdravotním a společenským problémem i v současné době. Dokumentaristka Lauren Greenfield se vydala na floridskou kliniku Renfrew, kde se z poruch příjmu potravy léčí řada mladých dívek a žen.

Dokumentární snímek Robin Williams: Mysl na dlani zve diváky do nitra zesnulého legendárního herce Robina Williamse. Pod slupkou zábavného a vždy veselého komika se ve skutečnosti skrývala komplikovaná, zraněná, zranitelná osobnost. Film mapuje Williamsův život i kariéru od konce sedmdesátých let minulého století až do jeho skonu v roce 2014.

Když se řekne „Doktor Smrt“, většině lidí se určitě vybaví Jack Kevorkian – lékař, který chtěl vždy pomáhat lidem odejít z tohoto světa. Byl zastáncem práva na důstojnou smrt, a setkání s jedním pacientem ho nakonec inspirovalo k vývoji stroje Mercitron, umožňujícího umírajícím pacientům bezbolestně a rychle ukončit svůj život. Ve snímku o „otci eutanazie“ hrají Al Pacino, Danny Huston, Susan Sarandon a další.

Jeden malý newyorský byt se stává setkáním dvou mužů – hluboce věřícího bývalého trestance (Samuel L. Jackson) a bělošského univerzitního profesora (Tommy Lee Jones). Profesor chce spáchat sebevraždu skokem pod metro, tu mu ale zmaří zmíněný bývalý trestanec. Oba muži nakonec zabřednou do dramatické debaty, v níž se každý z nich snaží vehementně hájit své životní krédo.

Snímek O.G. se kompletně odehrává v přísně střeženém nápravném zařízení Pendleton v Indianě. V hlavní roli bývalého vůdce prominentního vězeňského gangu Louise uvidíme Jeffreyho Wrighta. Louis si odpykává poslední týdny svého čtyřiadvacetiletého trestu, když se ale ujme nového příchozího Beechera, je jeho propuštění náhle ohroženo…

Gymnastky fascinují snad každého – včetně těch, kteří běžně gymnastiku nesledují. S neustálým úsměvem na rtech ohýbají svá těla a nutí je překonávat základní fyzikální zákony. O špičkovou kondici gymnastek z amerického olympijského týmu dlouhá léta pečoval doktor Larry Nassar. Když je proti němu vzneseno první obvinění ze sexuálního zneužívání, začnou se dít věci… Režisérkou dokumentu je Erin Lee Carr.