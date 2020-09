Zářijové novinky na HBO GO, které si zaslouží vaši pozornost

Končící září přineslo várku zbrusu nových filmových novinek v rámci streamovací služby HBO GO. Které zářijové filmy byste si na HBO GO měli rozhodně pustit?

Úspěšný psycholog Richard se rozvádí a rozhodne se vzít své děti z předchozího manželství na chatu, aby se sblížily s jeho novou partnerkou, krásnou a mladou Grace, která je zároveň Richardovou bývalou pacientkou. Ve chvíli, kdy Richard nečekaně odjíždí za prací a nechává své děti samotné v zasněžené krajině s Grace, začínají na povrch vyplouvat démoni minulosti.

Ve filmu Mizerové navždy se vrací oblíbení hrdinové Mike Lowrey (Will Smit) a Marcus Burnett (Martin Lawrence). Mikeovi se po sérii atentátů a útoků podaří přesvědčit váhavého Marcuse o tom, že odchod do důchodu můžete ještě chvíli počkat. Oba hrdinové se spojí s mladšími kolegy z elitní jednotky AMMO ve snaze dopadnout nelítostného šéfa miamského drogového kartelu Aretas.

Ve filmu Případ Collini uvidíme legendárního italského herce Franca Nera v roli Fabrizia Colliniho. Fabrizio, který před nedávnem odešel do důchodu, budí dojem tichého, nenápadného muže. Nikdo netuší, že to byl právě on, kdo v jednom z luxusních berlínských hotelů zavraždil významného průmyslníka. Colliniho případ se nakonec začne vyšetřovat a na starost ho dostane začínající advokát Caspar Leinen (Elyas M’Barek). Caspar by si přál, aby jeho první případ skončil verdiktem „nevinen“, vše se ale začíná komplikovat.

Píše se rok 1968 a Judy Garlandová (Renée Zellweger) přijíždí do Londýna, aby se zde zúčastnila pětitýdenního turné vyprodaných koncertů. Judyin osobní život není zrovna na nejlepší cestě a docházejí jí peníze, ona ale i nadále okouzluje všechny kolem. Pod zdánlivě šťastnou maskou se ale skrývá křehká bytost, vyčerpaná desítkami let, strávenými v záři reflektorů.

Iniciály S.G. patří Argentinci Sergiovi Garcesovi – padesátiletému šarmantnímu, ale profesně vyhořelému zpěvákovi, který stále vzpomíná na dávno zapomenuté album coververzí slavných písní Sergeho Gainsbourga, jež v mládí natočil. Sergio je pevně přesvědčen o tom, že toho má s Gainsbourgem velmi mnoho společného, smůla se mu ale neustále lepí na paty.

Snímek Krycí jméno U.N.C.L.E. vypráví o agentovi CIA Solovi (Henry Cavill) a agentovi KGB Kuryakinovi (Armie Hammer). Oba jsou na chvíli nuceni zapomenout na odvěké nepřátelství, protože se musí spojit v boji proti tajemné mezinárodní organizaci, která chce šířením jaderných zbraní a technologií destabilizovat křehkou rovnováhu sil ve světě.

Propast mezi námi je milostné drama, vyprávějící o Grace (Annette Bening), kterou po devětadvaceti letech manželství nečekaně opouští její muž (Bill Nighy) kvůli jiné ženě. Rozpad manželství velmi zasáhne i jejich dospělého syna (Josh O’Connor). Grace ale neztrácí svou šanci na nový – a možná i lepší – život.