Nejlepší devadesátkové filmy na HBO GO, které si zaslouží vaší pozornost [2. díl]

Devadesátá léta minulého století dala vzniknout řadě skvělých filmů všech možných žánrů. V nabídce streamovací služby HBO GO naleznete spoustu titulů z této doby. My vám v následujících dnech přineseme přehled těch nejlépe hodnocených. Těšit se můžete celkem na tři články, z nichž dva se budou zabývat hranou tvorbou a jeden bude věnovaný animovaným filmům.

V zábavném akčním snímku Mizerové z roku 1995 hraje Will Smith po boku Martina Lawrence. Oba hlavní hrdinové musí spojit své síly v boji proti zločinu. Rozjíždí se hon za zloději zabavených drog v hodnotě sta milionů dolarů. Vše se postupně komplikuje, když zabijáci unesou jedinou svědkyni loupeže.

Snímek Smoke z roku 1995 vypráví o Auggiem Wrenovi – poetickém majiteli brooklynského obchodu s doutníky, do kterého rádi a často chodí věrní zákazníci. Osudy lidí kolem zmíněného obchůdku se vzájemně prolínají, kříží a proplétají, a diváci se tak postupně stávají svědky neobvyklých a mnohdy pohnutých osudů.

Poté, co je v New Yorku unesen kamion, dochází k zatčení pětice zločinců. Všichni zadržení se musí podrobit výslechu – problém je ale v tom, že nikdo z nich není vinen. Rozhodnou se tedy, že se policii pomstí. Zpočátku všechno běží tak, jak má, postupem času se ale ukáže, kdo skutečně za vším stojí, a v sázce jsou najednou také lidské životy.

Will je dvacetiletý mírně problémový mladík, který neměl lehkou startovní pozici. To ho prakticky předurčilo k roli flákače a rebela, který je ale obdarován geniálním nadáním pro matematiku a fotografickou pamětí. Willovi se život změní od základu ve chvíli, kdy se mu podaří vyřešit složitý matematický příklad na tabuli na univerzitě, ve které si přivydělává coby uklízeč. Chopí se Will nové šance?

Zdánlivě poklidná a malebně vypadající americká předměstí často skrývají spoustu bolesti, nenávisti, zášti, nevyřčených tajemství a dramatických osudů. Lester Burnham (Kevin Spacey) se dostal do bodu, kdy nevidí rozdíl mezi stávajícím životním stylem a smrtí. Když se jednoho dne zakouká do pohledné kamarádky své dcery, rozhodne se, že začne zcela nový život. Do hry ale vstupuje jeho vlastní manželka, nový soused a jeho otec. Život Lestera i všech okolo začíná nabírat nečekané obrátky.