5 filmových novinek na HBO GO, které vám zpříjemní víkend (25. 9. 2021 – 26. 9. 2021)

Spolu s koncem dalšího týdne vám na stránkách LsA opět přinášíme tipy na novinky z programové nabídky streamovací služby HBO GO. Těšit se můžete například na český film Smečka, drama Dvě těla na pláži, nebo třeba na thriller Antebellum.

Vydejte se na cestu a vystupte z rutiny s Barb a Star. Dívky, které vám přinesly film Ženy sobě (hlavní představitelky a spoluautorky scénáře Kristen Wiigová a Annie Mumolová), nyní přicházejí se snímkem Barb a Star jedou do Vista del Mar. Nejlepší kamarádky Barb a Star se vrhají vstříc životnímu dobrodružství, když se rozhodnou poprvé opustit své rodné městečko na Středozápadě. Romantika, přátelství a ďábelské spiknutí padoucha… držte si kalhoty!

Břity bruslí krájí led. V tříšti zmrazků víří siluety hokejistů, na ledové ploše za nimi zůstávají ostré rýhy. Talentovaný brankář David (16) přichází do nového týmu. Je odhodlaný udělat všechno, aby se v hokejovém týmu Vlků prosadil. Jenže pozice současného brankáře Mikyho (16) se zdá být neotřesitelná. Navíc je Miky synem trenéra. David do týmu Vlků opravdu nezapadl. Možná za to může malá plastová krabička, která mu pumpuje do těla inzulín. Ale cukrovkou se David nenechá porazit. V týmu je David outsiderem a čelí rozjíždějící se lavině šikany. Ti, co neútočí, nepomůžou. David se snaží bojovat, ale výsledkem je ještě horši stav. Ústrky, ubližování a ponižování se vrší na sebe jako spirálovité jizvy drah, vyryté bruslemi na ledě. Jak se David zachová?

Úspěšná spisovatelka Veronica Henleyová (Janelle Monáe) dokončuje své knižní turné a vrací se domů k manželovi a dceři. Šokující zvrat událostí však obrátí její život vzhůru nohama a uvrhne ji do děsivé reality, která ji donutí čelit své minulosti, přítomnosti i budoucnosti dříve, než bude pozdě. Vizionářští režiséři Gerard Bush a Christopher Renz a producent filmů “Uteč“ a „My“ přicházejí s provokativním thrillerem plným napětí a děsivých zvratů.

Žena se probudí na pláži zabalená v igelitu, polonahá a na vysokých podpatcích. „Už zase,“ povzdechne si a rozhodne se zjistit, kdo za tím stojí. Přemluví starší ženu, která byla odsunuta na okraj společnosti, aby ji na její cestě za pomstou doprovázela. Během putování napříč klasickou filmovou krajinou musí obě ženy čelit vlastním choutkám, mezigeneračním konfliktům i křehkým ideologiím.

Čtyřicátník Colm žije pohodlný život: pracuje jako manažer v dublinských docích, má dvě dospívající děti a věrnou ženu Claire. Po smrti destruktivního otce se Colmův citový život rozpadá a jeho zhroucení nabere rychlý spád, když je propuštěn z práce. Colm se utápí v alkoholu, a protože se nedokáže Claire svěřit, začne být přitahován devatenáctiletou prostitutkou Jay. Jejich sexuální setkání a přátelství se stávají Colmovou jedinou útěchou – tato bezohlednost však ohrožuje jeho rodinu.