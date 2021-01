Nejlepší seriály na HBO GO roku 2020

Se závěrem roku přichází často bilancování. To se týká i seriálů na streamovací službě HBO GO. V letošním roce přibylo do její programové nabídky několik úplných novinek, řada seriálů se dočkala nových sérií. Které tituly z letošního roku stojí za zhlédnutí?

Mezi seriály, které se v letošním roce těšily v rámci programové nabídky streamovací služby HBO GO velké oblibě, patří například Westworld. Děj tohoto seriálu se odehrává ve futuristickém zábavním parku, který obývají roboti. Westworld vzbuzuje otázky o možnostech manipulace s představivosti, umělém vědomí i hranicích a aspektech touhy. Na HBO GO jsou momentálně ke zhlédnutí tří série tohoto seriálu.

Milovníci sci-fi a fantasy žánru by si rozhodně neměli na HBO GO nechat ujít seriál s názvem Vychováni vlky. Sci-fi seriál z dílny Ridleyho Scotta vypráví o dvojici androidů – Otci a Matce, kteří jsou na tajemné panenské planetě pověřeni výchovou lidských dětí. Oba androidi ale velice záhy zjišťují, že ovládání lidí – respektive lidské víry – je velice nesnadný úkol.

Hra o trůny sice není ani zdaleka letošním čerstvým seriálem, místo v žebříčku nejlepších seriálů jí ale právem náleží. V letošním roce jste si na HBO GO mohli pustit již osmou sérii tohoto velice populárního seriálu, a pokud nevíte, co s volným časem o svátcích, můžete si klidně celou Hru o trůny pustit od začátku.

Seriál Mělas to vědět nasadila streamovací služba HBO GO prakticky těsně před koncem letošního roku. Nicole Kidman a Hugh Grant zde účinkují v rolích úspěšné psycholožky a lékaře, do jejichž zdánlivě poklidného života vstoupí vražda, která vše obrátí zcela naruby.

V hlavní roli nového seriálu Letuška se objevuje Kaley Cuoco, kterou můžete znát například coby Penny ze seriálu Teorie velkého třesku. Letuška Cassandra Bowen žije velmi nevázaný život plný večírků, alkoholu a divokých nocí. Když se po jedné takové noci probudí vedle mrtvoly, zpanikaří a spustí tak řetěz neočekávaných události.

Seriál 30 stříbrných vypráví o knězi Vergarovi, který na útěku před svou vlastní minulostí nachází útočiště u Ďábla. Ten mu přikáže najít jednu z mincí, kvůli kterým zradil Jidáš Ježíše Krista. Do Vergarova osobního příběhu brzy přibývají i další postavy, a vše postupně nabývá nečekaných rozměrů.