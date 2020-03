Nejlepší seriály na HBO GO: 13 skvělých seriálů, které si zaslouží vaší pozornost

HBO GO patří mezi velmi populární streamovací služby. Sledovat ji můžete v prostředí webového prohlížeče, na Apple TV i na svých iOS a iPadOS zařízeních, a v její nabídce najdete řadu zajímavých filmů i seriálů, a to jak původní tvorby, tak i od věhlasných hollywoodských studií nebo nezávislých tvůrců. Služba HBO GO nabízí pro nové zájemce týdenní bezplatnou zkušební lhůtu. Jaké seriály byste si na HBO GO rozhodně neměli nechat ujít?

Zpracovat opravdu kvalitně kultovní díla Stephena Kinga není nic lehkého. Tvůrcům seriálu Outsider se to ale podařilo. Celkem desetidílný seriál vypráví o policejním detektivovi Ralphu Andersonovi, který vyšetřuje vraždu jedenáctiletého Frankieho. Ralphovi, který se sám musí potýkat s traumatem z úmrtí blízké osoby, pomáhá vyšetřovatelka Holly Gibney, která se vyznačuje neobvyklými schopnostmi.

Dalším ze skvělých seriálů, které si na HBO GO můžete pustit, je Westworld. Čítá celkem tři série po deseti a osmi epizodách, a inspirací pro něj se stal stejnojmenný film z roku 1973. Děj seriálu se odehrává ve futuristickém zábavním parku, který obývají roboti. Westworld vzbuzuje otázky o možnostech manipulace s představivosti, umělém vědomí i hranicích a aspektech touhy.

Teorie velkého třesku je jeden z mých největších osobních favoritů, ke kterému se velmi ráda vracím. Příběhy Sheldona, Leonarda, Raje, Howarda, Penny a dalších jsou ideálním lékem na stres i úzkost. Některé epizody seriálu jsou o něco slabší, všechny ale rozhodně stojí za zhlédnutí. Pokud vám bude Sheldon sympatický, možná vás zaujme také seriál Malý Sheldon.

Komediální seriál Silicon Valley z roku 2014 vypráví o životě uzavřeného programátora Richarda, jeho spolubydlícího Big Heada, arogantního Gilfoyla a kousavého Dineshe. Hrdinové seriálu bydlí u milionáře Erlicha, Richardovi se jednoho dne podaří vytvořit průlomový vyhledávací algoritmus, což mu záhy změní život.

Je vůbec potřeba ke kultovní Hře o trůny cokoliv dodávat? Tato velkolepá fantasy sága poprvé spatřila světlo světa již v roce 2011. Seriál čítá celkem šest sérií o deseti epizodách, které vás provedou děním na kontinentě, kde léta trvají desítky roků a zima může trvat celý lidský život. Pohodlně se usaďte (času je podle všeho dost) a nechte se strhnout krutým a nelítostným bojem o Železný trůn.

Máte chuť na postkapokalyptickou zábavu? Seriál Živí mrtví se od dob svého vzniku (rok 2010) stihl také stát kultovní záležitostí. Planetu Zemi ovládli nemrtví. Ulice měst, vesnice a další kouty brázdí hordy zrůdných zombies, kromě nich je tu ale také hrstka přeživších, kteří dělají vše pro to, aby byli přeživšími co nejdéle. Seriál Živí mrtví má celkem 6 sérií, většina z nich čítá 16 epizod.

Seriál Příběh služebnice je adaptací románu Margaret Atwood. Děj se odehrává v dystopické budoucnosti v totalitním státě Gileád, kde kromě jiných katastrof došlo ke ztrátě lidské plodnosti. Plodných žen zůstalo jen velmi málo – jednou z nich je služebnice jménem Offred. Se služebnicemi se ale v Gileádu opravdu nezachází jako s lidskými bytostmi. Offred čeká nelehký úkol s nejistým cílem…

Máte slabost pro okouzlující, šarmantní, chytré a osobité záporáky? Pak si Dextera stoprocentně zamilujete. Dexter Morgan je sice sériový vrah, řídí se ale přísným etickým kodexem. Neustále balancuje mezi touhou zabíjet a snahou zažít už konečně skutečné štěstí. Dexter má ale za sebou také neveselou minulost, která mu jeho situaci nijak neulehčuje.

Seriál Černobyl z roku 2019 má sice jen pět dílů, je ale opravdu strhující – chytne vás a nepustí. Vypráví o tragické havárii jaderné elektrárny v roce 1986 – o jejích aktérech, obětech, i o tom, jaké dopady měla nejenom na lidi z nejbližšího okolí, ale také na celou Evropu. Herecké výkony jsou v Černobylu opravdu dobré – stejně jako příběh samotný.

Seriál Ostré předměty asi nebude pro každého, rozhodně ale stojí alespoň za zkoušku. Novinářka Camille Preaker se vrací do svého rodného městečka Wind Gap ve státě Missouri, aby odsud podala zprávu o vraždě dvou malých dívek. Na paty se jí ale věší její vlastní temná minulost, stín duševních problémů i nejeden konflikt. Pod vlivem těchto událostí se Camille uchýlí ke svým sebezničujícím zlozvykům a k obětem vraždy najde až nezdravé pouto.

Programová nabídka služby HBO GO skrývá řadu skvělých pokladů – seriál Městečko Twin Peaks z devadesátých let minulého století mezi ně rozhodně patří. Agent Cooper přijíždí do zdánlivě normálního malého městečka vyšetřit smrt mladé Laury Palmerové. Věci ale nejsou tím, čím se zdají být, a agent Cooper nachází děsivé souvislosti. Ponořte se do neuvěřitelného příběhu plného bizarních postav a okuste, co jsou díla Davida Lynche zač.

Stýská se vám po práci? Připomeňte si prostředí kanceláří alespoň virtuálně. U legendárního britského Kanclu se rozhodně nudit nebudete. Seriál Kancl v žádném případě není tradičním sitcomem. Vyznačuje se charakteristickou a osobitou kamerou, po předtočeném smíchu byste v něm pátrali marně. O vtip v něm ale rozhodně není nouze – proto byste si ho rozhodně neměli nechat ujít.

Je libo nezvyklou lahůdku z církevního prostředí? Zkuste Nového papeže. Seriál se odehrává ve fiktivní době, kdy je papež Pius XIII. v kómatu. Na papežský trůn je po delší přestávce dosazen Sir John Brannox, který přijímá jméno Jan Pavel III. Na první pohled je nový papež okouzlující, umírněný, šarmantní a sofistikovaný. Pod zdánlivě dokonalou fasádou se ale skrývá řada slabin, které se v nelehké roli papeže začínají hlásit o slovo.