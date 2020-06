Zajímavé filmové přírůstky na HBO GO, které byste si neměli nechat ujít

Do nabídky streamovací služby HBO GO každou chvíli přibývají nové a nové filmy. V dnešním článku vám přinášíme výběr nejzajímavějších filmových přírůstků, které si zaslouží vaši pozornost. Tentokrát jsme se zaměřili na celovečerní filmy, v některém z našich dalších článků vám přineseme také nabídku nových zajímavých seriálů na HBO GO.

Superhrdinou může být prakticky každý – záleží jen na tom, co v nás tohoto superhrdinu probudí. U mladičkého Billyho Batsona stačí zkrátka jen zvolat „Shazam!“, a čtrnáctiletý kluk se rázem promění v dokonalého superhrdinu Shazama. Shazam si ale navzdory dospělému vzhledu a hoře svalů zachovává chlapeckou Billyho duši, což dává vzniknout řadě zajímavých situací. Zvládne ale Billy / Shazam být skutečným superhrdinou se vším všudy, když na to přijde?

Film Zloba: Královna všeho je pokračováním úspěšné hrané disneyovky Zloba: Královna černé magie z roku 2014. Zloba spokojeně pobývá na čarovných Blatech a její kmotřenka Růženka dospívá. Spousta věcí změnila, některé ale zůstávají při starém. Blížící se svatba prince Filipa a Růženky je pro mnohé příslibem usmíření a lepších časů, přichází ale nečekaný zvrat, který vše změní.

Snímek Tintinova dobrodružství přináší na plátna kin – respektive na obrazovky vašich počítačů, tabletů a smartphonů – oblíbené příběhy knižního a komiksového hrdiny Tinina a jeho pejska Filuty. Dvojice ve filmu narazí na model lodi, která ukrývá nebezpečné tajemství. Zvládnou oba hrdinové vyřešit několik set let staré tajemství a vyhnout se všem zákeřným nástrahám?

Drew Baylor (Orlando Bloom) právě ztratil práci. Bota, kterou navrhl, se nesetkala s očekávaným úspěchem, a připravila výrobní společnost o stovky milionů dolarů. Aby toho nebylo málo, zasáhne Drewa rodinná tragédie. Drew se vydává do městečka Elizabethtown, kde má zařídit jisté náležitosti. Po cestě potkává sympatickou letušku Claire (Kirsten Dunst), která mu od základů změní pohled na život.

Jerry Welbach (Brad Pitt) dostává od šéfa gangu nařízeno, aby odjel do Mexika. Odsud má přivézt vzácnou pistoli jménem Mexičan. Šéf ale není jediným člověkem, který Jerrymu klade ultimáta. Jerryho přítelkyni Samantě (Julia Roberts) se jeho napojení na gang příliš nezamlouvá, a požaduje po něm, aby dal gangu sbohem. Jerry se nakonec vydává pro zmíněnou zbraň, komplikace ale na sebe nenechají dlouho čekat.

V romantickém dramatu z roku 1993 uvidíme Demi Moore a Woodyho Harrelsona v rolích Diany a Davida Murphyových – šťastně žijícího a velmi úspěšného manželského páru. Do jejich bezstarostného života ale náhle zasáhne recese, po které se David ocitá bez práce. Rozhodne se zkusit štěstí v Las Vegas, vše se ale zvrhává a manželé náhle stojí před velmi nelehkým a kontroverzním rozhodnutím.