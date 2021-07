6 filmových novinek z HBO GO, kterým si můžete zpříjemnit víkend (9. 7. 2021 – 11. 7. 2021)

Spolu s koncem dalšího týdne vám na stránkách LsA opět přinášíme tipy na novinky z programové nabídky streamovací služby HBO GO. Tentokrát se můžete těšit na LEGO Batmana, komedii Chlapi sobě nebo třeba drama Nerozluční.

Lala žije v jedné z nejluxusnějších rezidenčních oblastí Buenos Aires. Je vášnivě zamilovaná do Guayi, dvacetileté paraguayské služebné pracující u nich doma. Obě mladé ženy sní o životě v Paraguayi, kdesi na břehu jezera Ypoá. Aby proměnily svůj sen ve skutečnost, začnou vybírat peněženky a kabelky a kradou veškerou hotovost, která jim v domě přijde pod ruku. Kořist ukrývají ve starém botníku. Ale jakmile se jejich krabice naplní, začne – stejně jako z Pandořiny skříňky – zevnitř prýštit touha, žárlivost a hněv. To představuje výchozí bod pro jejich útěk na dálnici spojující severní Buenos Aires s Paraguayí.

V neotřele odlehčeném duchu, díky kterému se film „LEGO® příběh“ stal celosvětovým fenoménem, se dočkal vlastního filmového dobrodružství přirozený vůdce celého ansámblu – „Lego: Batman“. Ale v Gothamu se chystají velké změny, a pokud chce zabránit tomu, aby moc ve městě převzal Joker, který nemá za lubem nic dobrého, Batman bude možná nucen přehodnotit svůj pohled na svou dosud fungující jednočlennou skupinu občanské bdělosti a sebeobrany a snažit se spolupracovat i s ostatními a možná, ale opravdu jen možná, naučit se trochu uvolnit a získat nadhled.

Aby unikl krizi ve Venezuele a svému alkoholismu, uchýlí se Roque do amazonské džungle, kde si opraví srub, který si postavil ve šťastnějších časech. Bojuje s horečnatými vizemi způsobenými abstinencí a jeho touha po vykoupení vezme za své, když se připojí ke starým přátelům, aby pracoval v nelegálním zlatém dole ovládaném kolumbijskými guerillami. Násilí, které práce v dole vyžaduje, uvrhne Roqueho do koloběhu sebedestrukce, která sžírá jeho nitro. Bude potřebovat veškerou svou odvahu, aby se dostal ven a začal znovu.

Pět let, osm měsíců a dvanáct dní. Tak dlouho už Debbie Ocean (Sandra Bullocková) připravuje největší loupež své impozantní kariéry. Bude potřebovat naprosté špičky svého oboru včetně bývalé parťačky ve zločinu Lou Millerovou (Cate Blanchettová) a tým specialistek. Jejich cíl: 150 milionů dolarů v diamantech, které ozdobí dekolt světoznámé herečky Daphne Klugerové (Anne Hathawayová) na akci roku, na Met Gala. Plán je na první pohled neprůstřelný, jenže nesmí udělat žádnou chybu, aby se dostaly nejen dovnitř, ale i ven – a to všem na očích.

Josh Duhamel ztvárňuje hlavní roli této divoké a zábavné komedie, která si nebere servítky. Poté, co se šestice celoživotních přátel na dlouhých pět let rozhádá, Bob (Duhamel) znovu shromáždí své kamarády na bláznivé soutěži zvané Chlapi sobě, která je sice plná absurdních fyzických i psychických výzev, ale v níž mají šanci vyhrát 150 000 dolarů. Začíná jít do tuhého, protože odhodlaní borci bojují, drápou se a paří ze všech sil ve snaze získat velké peníze v tomto hvězdně obsazeném snímku, v němž se představují i Dax Shepard, Olivia Munnová a Kevin Dillon.

Mika, bývalý podvodník, nyní vede sladký a úspěšný život pod novou identitou. Chystá se oženit a nemůže být šťastnější. Dokud se nečekaně neobjeví Poutine, jeho bývalý spoluvězeň… Mika je odhodlaný skrýt svou minulost před budoucí manželkou i právnickou rodinou a snaží se bláznivého a nepředvídatelného Poutina zbavit. Jeho kamarád se však neustále vrací jako bumerang. Pro Miku už neexistuje způsob, jak se Poutinovi vyhnout a skrýt pravdu…