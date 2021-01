Nejlepší filmy na HBO GO roku 2020

Zhodnotit nejlepší filmy letošního roku na HBO GO není zrovna jednoduché. Často si na této streamovací platformě získaly velkou popularitu tituly, které se zde sice objevily letos, rozhodně se ale nejedná o žhavé novinky. I přesto vám v dnešním článku přinášíme přehled nejpopulárnějších letošních přírůstků na HBO GO.

Ve filmu Spider-Man – daleko od domova se Peter Parker v podání Toma Hollanda vydává se svými přáteli na prázdniny do Evropy. Netuší ale, že jeho plány na zábavu a odpočinek záhy překazí agent Nick Fury, který po Peterovi žádá, aby mu pomohl vypátrat, proč na starý kontinent útočí obří elementálové. Spider-Man a Mysterio (Jake Gyllenhaal) spojí síly, aby bojovali proti chaosu, který sužuje celý kontinent. Nic ovšem není tak, jak se na první pohled zdá.

Elsa, Anna, Kristoff, Olaf a Sven jsou zpět, a opět je čeká napínavé dobrodružství. Ledová královna se tentokrát vydává do kouzelného lesa a za Temné moře, aby odhalila pravdu o své minulosti. Hrozí ale, že kouzelné království bude zničeno, a Else nezbývá, než nasadit všechny své neobvyklé síly a doufat v to, že je dostatečně mocná, aby všechny zachránila.

Pod režisérskou taktovkou Quentina Tarantina vznikl i další snímek z našeho výběru. Komedie Tenkrát v Hollywoodu pochází z loňského roku a v hlavních rolích v ní uvidíme Brada Pitta a Leonarda DiCapria. DiCaprio zde ztvárňuje roli televizního herce Ricka Daltona, Bratd Pitt si zahrál jeho letitého dubléra Cliffa Bootha. Oba se rozhodnou prosadit se u filmu na sklonku zlaté éry Hollywoodu – koncem šedesátých let. Snímkem Tenkrát v Hollywoodu skládá Tarantino poctu posledním chvílím zlatého věku americké továrny na sny.

V animovaném snímku z produkce Disney Pixar se setkáváme s dvojicí elfích bratrů – Ianem a Barleym Tichošlápkovými. Oba jednoho dne dostanou nečekanou příležitost setkat se na jeden jediný den se svým zesnulým otcemVe filmu Frčíme od studií Disney a Pixar získají dva elfí bratři, Ian a Barley Tichošlápkovi, nečekanou možnost setkat se na jeden den se svým dávno zesnulým tatínkem. Dvojice hrdinů se Barleyho dodávkou vydává na dobrodružnou cestu, na kteér je čeká řada kouzel a objevů, ale také překážek.

Ve filmu Mizerové navždy se vrací oblíbení hrdinové Mike Lowrey (Will Smit) a Marcus Burnett (Martin Lawrence). Mikeovi se po sérii atentátů a útoků podaří přesvědčit váhavého Marcuse o tom, že odchod do důchodu můžete ještě chvíli počkat. Oba hrdinové se spojí s mladšími kolegy z elitní jednotky AMMO ve snaze dopadnout nelítostného šéfa miamského drogového kartelu Aretas.

Strhující snímek Joker přibližuje zajímavým způsobem divákům životní příběh ikonického záporáka Jokera. Co z Arthura Flecka (Joaquin Phoenix) udělalo to, čím se nakonec stal? Nechte se strhnout příběhem Jokera, který vás nenechá chvíli vydechnout, a ve kterém není nouze nejen o akční scény, ale i o podněty k zamyšlení.