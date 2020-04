HBO GO

Nejlepší dětské filmy na HBO GO: 5 skvělých filmů, kterými snadno zabavíte své ratolesti

V nabídce streamovací služby najdete spoustu zajímavého obsahu pro děti i dospělé. Pokud potřebujete v současné chvíli jakýmkoliv způsobem zabavit své ratolesti, na HBO GO se můžete zaručeně spolehnout – služba vám nabídne spoustu zajímavých filmů pro děti všech věkových kategorií. Které z nich jsou ty nejlepší?

V již čtvrtém pokračování dnes již legendární pixarovské série Příběh hraček se opět setkáváme se starými známými hrdiny včetně kovboje Woodyho. Ten vždy věděl, že smyslem jeho života je postarat se o „své“ dítě – ať už je to chlapeček Andy, nebo holčička Bonnie. Bonnie si ale jednoho dne přinese domů Vidlíka – novou hračku, vyrobenou z odpadků. Vidlík je přesvědčený, že patří do koše. To ale není jediná komplikace, která na Woodyho čeká…

Žádný táta není úplně dokonalý. Smolařský hlídač Larry Daley (Ben Stiller) je ale opravdu hodně nedokonalý – alespoň si to o sobě on sám i jeho okolí myslí. V muzeu se nechá zaměstnat jako noční hlídač, aby svému synovi dokázal, že nestojí za starou bačkoru. To ale ještě zdaleka netuší, že nepůjde o nudnou práci, a že místní exponáty v noci ožívají…

Fantastický snímek Letopisy Narnie: Plavba jitřního poutníka vrací malé i velké diváky zpět do světa kouzel a zázraků C. S. Lewise. Ve třetím pokračování populární dobrodružné série Lucinku a Edmunda Pevensieovy spolkne i s jejich bratrancem Eustacem obraz a vrátí je zpět do Narnie, kde se opět setkávají s jejími obyvateli.

Pixarovka Auta z roku 2006 se stihla stát již téměř legendou. Připomeňte si i vy příběh nafoukaného a ambiciózního závoďáka Bleska McQueena, který se vydává za vítězstvím na závod o Zlatý píst. Po cestě ho ale potká nehoda, která ho zavane do ospalé Kardanové lhoty u legendární Silnice 66. Po počátečních problémech Blesk pomalu ale jistě zjišťuje, že v životě jsou i jiné hodnoty než trofeje z různých závodů.

Pro všechny milovníky pavoučího superhrdiny z marvelovského univerza je zde animovaný snímek Spider-Man: Paralelní světy. Děj se ale tentokrát točí kolem dospívajícího Milese Moralese, který se po kousnutí pavoukem stává superhrdinou proti vlastní vůli. Čeká ho putování různými dimenzemi, při kterém musí mimo jiné zachránit také původního Petera Parkera.