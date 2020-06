Nejlepší nové seriály na HBO GO, které byste si neměli nechat ujít

Podobně jako na Netflixu přibývá i ve streamovací službě HBO GO každou chvíli nový zajímavý obsah. Natáčení spousty seriálů i filmů bylo sice v uplynulých měsících v souvislosti s aktuální situací dočasně pozastaveno, i přesto se ale na HBO GO objevila hrstka nových seriálů, které stojí minimálně za vyzkoušení. Které to jsou?

Stopaři jsou kriminální minisérie, jejíž děj se odehrává v jihoafrickém Kapském městě. V současné chvíli můžete na HBO GO zhlédnout první díl, podle ČSFD by mělo vyjít celkem šest epizod. V seriálu se protínají tři různé dějové linie, ve hře je problematika organizovaného zločinu, terorismu a řady dalších jevů. Těšit se můžeme na Jamese Gracie v roli muže, toužícího po pomstě, nebo třeba na Rolandu Marais v roli hrdinky proti své vůli, která se z hospodyňky stane analytičkou dat pro PBI.

Můžu tě zničit je seriálové drama z režisérské dílny Sama Millera. Pod scénářem, který tvůrci seriálu označují za odvážný, otevřený a provokativní, je podepsána Michaela Coel. Děj seriálu se odehrává v Londýně a točí kolem sebevědomé Arabelly (Michaela Coel), jejíž život se od základu změní po napadení. Arabella se vydává na cestu za sebepoznáním, při které objevuje často kontroverzní záběry.

Tvůrci španělského seriálu s názvem Doma pohotově využili letošní koronavirové pandemie. Každý z dílů tohoto seriálu má na svědomí jiný režisér, pět příběhů je natočeno na mobilní telefony v prostředí domovů samotných tvůrců. Je jaro roku 2020 a hlavní hrdinové seriálu si ve světle izolace kladou otázky o tom, kým skutečně jsou.

Romantická komedie Love Life s Annou Kendrick v hlavní roli provede diváka cestou od první lásky až po tu poslední. V průběhu seriálu budeme moci sledovat proměny protagonistů a to, do jak velké míry jejich život ovlivňují setkání s druhými lidmi – dokud s jedním z nich nezůstanou napořád.