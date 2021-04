Nejlepší nově přidané filmy na HBO GO

Spolu s koncem dalšího týdne vám na stránkách LsA opět přinášíme tipy na novinky z programové nabídky streamovací služby HBO GO. Tentokrát jsem se zaměřili na nové přírůstky z oblasti celovečerních filmů.

V odlehlém domě u jezera v Adirondackém pohoří hostí hudebník Gabe (Christopher Abbott) a těhotná bývalá tanečnice Blair (Sarah Gadonová) záhadnou režisérku Allison (Aubrey Plazaová), která hledá inspiraci pro svoji filmovou tvorbu. Všichni tři se ocitnou ve vypočítavé hře chtíče, manipulace a žárlivosti, aniž by věděli, jak moc to zkomplikuje jejich životy; umělecké aspirace ženy, která prochází tvůrčí krizí, stírají hranici mezi autobiografií a imaginárním filmovým scénářem.

Říká se, že jste to, co jíte, ale co se stane, když sníte slona? Sušenky ve tvaru zvířátek mají kouzelnou moc proměnit Owena v jakékoli zvíře. Aby však zachránil rodinný cirkus, musí Owen udržet sušenky daleko od svého proradného strýce.

Ve filmu Wonder Woman 1984 je osud světa opět v ohrožení a zachránit jej může pouze Wonder Woman. V novém příběhu žije Diana Princeová nepozorovaně mezi obyčejnými smrtelníky v zábavných 80. letech minulého století – v čase hojnosti a nevázaného konzumu. Ačkoli plně rozvinula své schopnosti, nevystavuje se na veřejnosti, ale věnuje se sbírce starověkých artefaktů a hrdinské činy provádí pouze tajně. Diana však brzy bude muset shromáždit veškerou svou sílu, moudrost a odvahu, když se ocitne tváří v tvář Maxwellu Lordovi a Cheetah, která oplývá nadlidskou silou a obratností.

Romantické drama Láska je košer překračuje všechny hranice. Když se dvě generace izraelských žen zamilují do Němky a Palestince, způsobí to pěkný chaos. Poté, co Maria přiletí z Německa do Tel Avivu a dorazí do bytu své milenky Shiry, díky jednomu malému nedorozumění ohledně mylně vyložené žádosti o ruku se obě vydají na romantickou cestu mýtických rozměrů. Po vzájemném setkání se obě jejich rodiny střetnou kvůli odlišně prožívané historické minulosti i zoufalým vyhlídkám na společnou budoucnost. Mezi druhým zamilovaným párem mezitím také zeje obrovská propast, kterou dokáže překlenout jen láska. Nyní je na řadě Berta, Shirina nezávislá a cynická babička, aby otestovala hranice lásky a zvládání konfliktů. Jaký je osud milenců, kteří se k sobě nehodí, ale přesto k sobě neodmyslitelně patří?

Hanebný pancharti sice nepatří mezi nejžhavější filmové novinky, určitě ale stojí za to si je připomenout. Během prvního roku německé okupace Francie je Shosanna Dreyfusová svědkem popravy své rodiny, kterou má na svědomí nacistický plukovník Hans Landa. Shosanna jen o vlásek unikne a uprchne do Paříže, kde se skrývá pod novou identitou, jako majitelka kina. Na jiném místě v Evropě organizuje poručík Aldo Raine skupinu amerických židovských vojáků, které trénuje k provedení náhlé a šokující odplaty. K jeho týmu, později známému jako Pancharti, se připojí německá herečka a tajná agentka Bridget von Hammersmarková, jejímž úkolem je likvidovat lídry Třetí říše. Všichni se nakonec setkávají v kině, kde Shosanna chystá svou vlastní pomstu. Film Quentina Tarantina „Hanebný pancharti“ je směsicí neblaze proslulých, pozapomenutých, skutečných a legendárních příběhů z období 2. světové války.