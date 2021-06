7 filmových a seriálových novinek na HBO GO, které vám zpříjemní víkend (18. 6. 2021 – 20. 6. 2021)

S koncem týdne vám opět přinášíme výběr víkendových tipů na nové seriálové a filmové přírůstky v programové nabídce streamovací služby HBO GO. Těšit se můžete například na fantasy Na cestách, sci-fi thriller Na hraně zítřka nebo třeba na drama 14 dní, 12 nocí.

Tento víkend si na HBO GO můžete vychutnat například novou řadu seriálu Betty. Seriál BETTY z produkce HBO, inspirovaný kritikou uznávaným celovečerním debutem „Skate Kitchen“ režisérky Crystal Moselleové, sleduje rozmanitou partu mladých žen, které si v New Yorku klestí cestu převážně mužským světem skateboardingu.

Fantasy příběh sleduje dvě z nejoblíbenějších literárních postav – Petra Pana a Alenku v říši divů. Osmiletá Alenka, její nezbedný bratr Petr a jejich geniální starší bratr David popouštějí uzdu své fantazii během bezstarostného léta na anglickém venkově. Děti, povzbuzovány svými rodiči Jackem a Rose, organizují imaginární čajové dýchánky, šermířské souboje i nápaditá pirátská dobrodružství. Jejich idyla však rázem skončí poté, co rodinu zasáhne tragédie. Petr, který se chce v očích truchlících a stále chudších rodičů blýsknout jako hrdina, cestuje s Alenkou do Londýna, kde se snaží rozprodat rodinný majetek. Po návratu domů Alenka nalezne dočasné útočiště v zázračné králičí noře, zatímco Petr uniká z reality do kouzelného světa, kde se stane vůdcem gangu Ztracených chlapců.

Tři smolaři prožívají nejtěžší, nejpodivnější a současně nejzábavnější den svého života. V Moskvě mezitím začínají přebírat otěže moci členové gangu kyrgyzských spiklenců, do práce přichází sexistický gynekolog a feministická traumatoložka, filmový producent zrazuje svou vlast a policisté vytahují obušky. Otázkou je, co z toho se našim přátelům stane osudným?

Příběh se odehrává v blízké budoucnosti. Zvláštní mimozemská rasa útočí na Zemi a major Bill Cage je degradován a s nulovým výcvikem a mizernou výzbrojí poslán splnit úkol, který není ničím jiným než sebevražednou misí. Během několika minut je zabit, ale procitne opět na začátku toho samého, pekelného dne a je nucen znovu bojovat a zemřít. Přímý fyzický kontakt s mimozemšťanem způsobil, že se dostal do časové smyčky a je tak odsouzen prožívat nelítostnou bitvu znovu a znovu. S každým dalším pokusem se však zvyšuje jeho odolnost a pohotovost a své rostoucí schopnosti dokáže v boji s mimozemšťany lépe využívat. Po jeho boku bojuje členka speciálních jednotek Rita Vrataskiová. Každá další bitva je pro Cagea a Ritu příležitostí najít způsob, jak mimozemské vetřelce porazit a Zemi zachránit.

Jin je mladý čínský imigrant, který žije nelegálně v Paříži. Pracuje pro Triády jako člen taxi služby s podvodnými praktikami. Jedinou jeho vzpomínkou na minulost dýdžeje v Pekingu je inspirativní sofistikovaná elektro hudba, kterou si při řízení pouští v autě. Jednou v noci k němu nastoupí Naomi, utrápená, ale okouzlující společnice a striptérka. Protože ji mladý Jin okamžitě zaujme a uchvátí svou hudbou, udělá si z něj svého exkluzivního řidiče. Když se oba dva sblíží, rozhodnou se společně uprchnout. Ale Jin bude muset nejprve podrazit pár hodně nebezpečných lidí.

Léto 1998. Zahajovací etapy Tour de France jsou přesunuty do Irska. Devětatřicetiletý belgický jezdec Dom Chabol je jedním z nejlepších “domestiků” (podpůrných cyklistů) za posledních 20 let. Je to role obětního beránka – musí udávat tempo, blokovat vítr a poskytovat kýženou podporu hlavním hvězdám týmu – jeho vlastní vítězství nepřipadá v úvahu. Ale Dom tajně touží po příležitosti obléknout žlutý dres – alespoň jednou. Na začátku svého pravděpodobně posledního závodu je však Dom bez okolků vyhozen z týmu, kterému obětoval celý život. Náhodné setkání s mladou irskou lékařkou Lynn nakonec zmírní jeho žal a Dom si začne zvykat na život bez sportu. To ještě netuší, že velká dopingová aféra vyřadí dalšího člena týmu největší cyklistické události a Dom se ocitne zpátky v sedle…

Poté, co Isabelle Brodeurová ztratí při tragické nehodě svou adoptivní dceru Claru, vydá se do Vietnamu, kde se její holčička narodila. Cesta ji zavede k bývalé chůvě malé dívky, od níž se dozví, že je Clařina biologická matka stále naživu. Isabelle objevuje zemi své dcery očima ženy, která ji přivedla na svět. Během této úchvatné pouti si obě ženy navzájem postupně odkrývají svá nejniternější tajemství. Podmanivý film zkoumá vliv kultury, identity, odpuštění a výjimečného přátelství dvou žen, posíleného vzájemnou láskou ke stejnému dítěti.