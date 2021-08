5 filmových novinek na HBO GO, které vám zpříjemní víkend (6. 8. 2021 – 9. 8. 2021)

Spolu s koncem dalšího týdne vám na stránkách LsA opět přinášíme tipy na novinky z programové nabídky streamovací služby HBO GO. Tentokrát se můžete těšit na několik českých snímků, ale třeba také na Atlas mraků nebo Vendetu s Nicolasem Cagem.

Silné a inspirativní epické drama, Atlas Mraků, z dílny předních tvůrců Lany Wachowski, Toma Tykwera a Andyho Wachowski, zkoumá, jaký dopad má rozhodnutí jednotlivců na ostatní v přítomnosti, minulosti i budoucnosti. Drama, tajemství, akce a nekonečná láska se proplétají v několika časových rovinách. Zabiják v jednom životě se v dalším stane hrdinou a akt laskavosti rozhýbe vlnu reakcí a o několik století později se stane inspirací k revoluci.

Když se Sáře naskytne příležitost koupit dům svých snů, nemůže uvěřit svému štěstí. Dům je prostorný a světlý, má nádherný výhled a je také velmi levný. Má to jen jeden „malý“ háček: Lola, současná osmdesátiletá majitelka, v něm bude žít až do své smrti. Teoreticky by Sára neměla na dům čekat dlouho. Lola už prodělala dvě operace srdce, kouří jako fabrika a taky hodně pije. Sára se proto rozhodne riskovat a počkat. Ale jako v mnoha jiných případech v životě se věci nevyvíjejí přesně tak, jak by si přála. Měsíce plynou a Lola se zdá být čipernější než kdy dřív! A aby toho nebylo málo, Sáře se po nečekané události začne hroutit její vlastní život.

Vzájemně se prostupující tragikomické příběhy o osudovém ztrácení a nalézání lásek, přátelství, rodin, rodičů a dětí navzájem. Dvěma převaděčům uprchlíků zůstane po jedné uspěchané akci v kamionu dvouměsíční dítě. Zdatní obchodníci indického chlapečka prodají přes bazar bezdětné Míle, jejíž manžel František je fotbalový rowdie a rasista. Profesor Otakar Horecký žije s mnohem mladší ženou a půvabnou dcerou Lenkou, která neví, že se její otec dosud nerozvedl se zákonitou manželkou Věrou a že její matka byla původně dívkou otcova syna, tudíž jejího nevlastního bratra, o němž rovněž neměla tušení. Je to právě Otova nemoc, která působí jako katalyzátor. Sebevědomý sedmdesátník chce uvést věci do pořádku. Z emigrace proto přijíždí jeho syn Martin a do dění vstupuje i Martinova matka.

Will Gerard (Nicolas Cage) je šťastně ženatý muž a jeho život je klidný jako stojatá voda. Vše se ale rázem změní, když je jeho žena Laura (January Jones) na cestě z práce brutálně napadena. Zatímco Will čeká v nemocnici na zprávy o stavu své ženy, osloví ho Simon (Guy Pearce) a udělá mu velmi zajímavou nabídku: Simon zařídí, aby útočník dostal co proto. Oplátkou mu Will v blízké budoucnosti prokáže laskavost. Rozrušený a trpící žalem souhlasí s dohodou, netuší však, že se nechal vtáhnout do nebezpečné hry civilní stráže z podsvětí. Zatímco se snaží uchránit svou manželku od pravdy, rychle si uvědomuje, že jeho usilování o spravedlnost by mohlo mít děsivé a možná i smrtící následky.

I když se ambiciózní a ctižádostivá Nat a spisovatel Josh seznámili na večírku, jsou i navzdory naprosto rozdílným povahám skutečně šťastní. Josh je intelektuál a Nat zase ohromný dříč… jiskra, která mezi nimi přeskočila, je přesto nepopiratelná. Měli sice pohádkovou svatbu, ale rodina, přátelé a dokonce ani kněz, který je oddával, nejsou přesvědčeni o tom, že jim manželství vydrží. Objevuje se totiž pokušení v podobě Joshovy bývalé přítelkyně Chloe a Natina nového atraktivního amerického klienta Guye. Jejich první výročí se blíží, ani jeden z manželů ovšem nechce být tím prvním, kdo to vzdá. Dokáží to nakonec překonat?