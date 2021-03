7 filmových novinek na HBO GO, které vám zpříjemní víkend (26. 3. 2021 – 28. 3. 2021)

Se závěrem týdne je tu také naše další várka tipů na filmové novinky na HBO GO. Tento víkend může zhlédnout dokument o sportu v době kovidové, českou Národní třídu, nebo třeba snímek Rozhovor ze sedmdesátých let. Která z novinek vás nejvíce zaujme?

Celovečerní dokument “Den, kdy se zastavil sport” vypráví příběh o neobvyklém přerušení všech sportovních událostí v březnu 2020 a o tom, následovalo. Cenou Emmy ověnčený režisér Antoine Fuqua („Jak se jmenuji: Muhammad Ali“ z produkce HBO) sleduje toto náhlé zastavení sportovních aktivit, důležitou roli sportovců při zvyšování kulturního povědomí o rasové nespravedlnosti během epidemie koronaviru i komplikovaný návrat sportovců na scénu v létě a na podzim. Film, který zachycuje širokou škálu názorů i zkušeností, zároveň zkoumá, jak vynucená pandemická pauza ovlivnila sportovní kariéru těchto lidí, a jak dramaticky a nečekaně změnila jejich životy.

Právě tady je doma chlápek, kterému nikdo neřekne jinak než Vandam. Žije sám v bytě na okraji Prahy a každý den doma cvičí, aby byl v kondici. Večer, když sídlištěm bloudí divoká zvířata, chodí se svými kumpány na jedno. Vandam se snaží udělat dojem na Lucku, která v sídlištní hospodě točí pivo. Často a rád se porve. Je znalec dějin a válek. Má pocit, že svět míří k zániku, že se schyluje k velké bitvě. A tak cvičí, aby byl na tu poslední rozhodující bitvu nachystaný. A taky k tomu vychovává Psycha, mladého kluka, se kterým natírá střechy panelových domů. Kumpáni z hospody Vandamovi přezdívají „národní hrdina“. Prý dal tehdy v Listopadu na Národní třídě dějiny jednou ranou do pohybu.

Expert na bezpečnost a dohled Harry Caul (Gene Hackman) je najat, aby sledoval mladý pár a nahrál jeho rozhovor, který milenci vedou během procházky po přelidněném Union Square v San Franciscu. A protože Harry moc dobře ví, jak mohou technologie narušovat soukromí, je posedlý tím, že si všechno nechává pro sebe. Dokonce i své přítelkyni Amy odmítá prozradit, čím se živí a kde bydlí. Harryho práce se však změní v noční můru, když dospěje k přesvědčení, že nahrávka, kterou se mu podařilo dokonale „vyčistit“, odhaluje spiklenecký plán záhadného ředitele, jenž si Harryho najal, aby mohl mladou dvojici zavraždit. Poté, co se nechá svést prostitutkou, která mu nahrávku ukradne, si je Harry téměř jistý, že někdo přijde o život. Dožene ho hlas svědomí, jež už od práce nemůže nadále oddělovat.

Martin je bláznivě zamilovaný do dívky, kterou sotva zná. Chce vykřičet svou lásku do světa, který to ale podle všeho vůbec nezajímá. Daniel je bývalý muzikant, z něhož se stal řidič taxi poté, co přivedl svou dospívající přítelkyni do jiného stavu. Den, kdy se rozhodne stát zodpovědným dospělým, se ale neodvíjí podle jeho představ. Dulce je agresivní dívka, která ve škole všechny ostatní šikanuje. Ve skrytu duše je to ale křehká bytost, která zoufale touží být milována. Nyní je připravena přijít o panenství s kýmkoli, kdo projeví zájem. Pedro je zklamaný světem dospělých, z něhož se rozhodl vymanit tak, že začal mluvit svou vlastní řečí. Film Mládí, do toho! spojuje vášně a obavy těchto mladých lidí s jejich společnou životní překážkou – dospělými.

Talentovaný, osamělý umělec, který téměř neslyší na levé ucho; mizerný sportovec s kriminální minulostí, který je zapleten v pochybném byznysu; a jeho nejlepší přítel, fyzickým vzhledem posedlý instruktor fitness. Jedná se o tři hráče týmu amerického fotbalu z Gdyně a hlavní postavy filmu „Nezastavitelný“. Prostřednictvím této trojice sledujeme vzestup týmu Gdynia Seahawks, který získal titul na národním šampionátu ve sportu, jenž je v této části světa velmi exotický.

Film Den co den, natočený podle úspěšného bestselleru Davida Levithana, vypráví příběh 16leté dívky Rhiannon, která se zamiluje do někoho, kdo se probouzí každý den v jiném těle a každý den žije život někoho jiného. S pocitem, že jsou si souzeni, se den co den snaží najít jeden druhého, aniž by věděli, co nebo koho jim přinese příští den. Čím více se milují, tím těžší je smířit se se skutečností, že jeden z nich je každých 24 hodin někým jiným. Nyní musí čelit nejtěžšímu rozhodnutí, které kdy museli udělat.

Pohřešuje se žena. Po sněhové bouři bylo její auto nalezeno na cestě na náhorní plošinu, kde se snaží přežít jen několik odlehlých farem. Zatímco policie nemá žádné stopy, pět lidí ví, že jsou spojeni s jejím zmizením. Všichni mají svá vlastní tajemství, ale nikdo z nich netuší, že celý příběh začal daleko od této hory bičované zimními větry, na jiném kontinentu, kde neustále svítí slunce a kde chudoba nebrání touze určovat své vlastní zákony.