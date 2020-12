Filmové novinky na HBO GO, které by v prosinci neměly ujít vaší pozornosti

Spolu s dalším měsícem přichází také nový díl našich pravidelných tipů na filmové novinky z programové nabídky streamovací služby HBO GO. Tentokrát je poměrně hojně zastoupena tuzemská tvorba, na své si ale přijdou například také fanoušci agenta 007.

King Skate je ryze český dokument o ryze československém skateboardingu. Někdejší tuzemští průkopníci jízdy na prkně na kolečkách vypráví o tom, co je k ježdění přivedlo, jak se v tehdejším ČSSR vlastně jezdilo a co se změnilo po revoluci. Kromě strhujícího vyprávění je dokument prokládaný spoustou kvalitních archivních záběrů.

Fanoušci agenta Jejího veličenstva si tento měsíc přijdou na HBO GO rozhodně na své. Kromě bondovky Spectre s Danielem Craigem v hlavní roli zde najdete plno dalších filmů s Jamesem Bondem – jejich kompletní přehled najdete zde.

Miguel je neobyčejný mexický klučina, který nechce pokračovat v tradici své rodiny. Chtěl by se stát hudebníkem, ale jeho rodina se s tímhle nesmyslem nehodlá smířit a vše, co jen trochu znázorňuje hudbu, nechce přijmout. Vzdor tohoto chlapce zavede do říše mrtvých, kde se dozví pravdu o tom, proč mu je zakázáno hrát a zpívat. Tenhle animáč bude bavit nejen děti, ale i dospělé.

Příznivcům časosběrných dokumentů a režisérské tvorby Heleny Třeštíkové můžeme vřele doporučit celovečerní dokument Strnadovi, který sleduje osudy jedné z rodin, účinkujících v Manželských etudách. Film mapuje nejen život Václava a Ivany Strnadových, ale také jejich potomků a jejich rodin.

Postiženi muzikou je strhující a unikátní dokument o skvělé české kapele The Tap Tap, jejích členech a kapelníkovi Šimonu Ornestovi. Dokument Radovana Síbrta mapuje celé čtyři roky v životě kapely a vezme vás do zkušebny, zákulisí, na pódium i do soukromí jednotlivých členů kapely.

Laře je čerstvých šedesát a chystá se na zásadní klavírní vystoupení svého syna. Ten je ale již celé týdny nedostupný a matka s ním nedokáže navázat situaci. Lara se rozhodne vykoupit všechny neprodané vstupenky na synův koncert a rozdat je náhodným lidem, situace se ale začne vymykat kontrole…