Nejlepší komedie na HBO GO: 10 skvělých komedií, které si zaslouží vaší pozornost

Podobně jako Netflix nabízí také streamovací služba HBO GO řadu komedií, které stojí za pozornost. Stejně jako v řadě jiných oblastí i u komedií platí, že každý má jiný vkus – proto se pokusíme, aby byl náš výběr nejlepších komedií na HBO GO co možná nejpestřejší. Film můžete spustit kliknutím na odkaz v titulku.

V osmdesátých letech minulého století vznikla řada komedií, které se velké popularitě těší i v dnešní době. Patří mezi ně i titul Připoutejte se, prosím. Snímek vypráví o bývalém vojenském pilotovi Tedu Strikerovi (Robert Hays), který se potýká s řadou problémů. Aby toho nebylo málo, opustila ho i jeho přítelkyně – letuška (Julie Hagerty). Ted dělá vše pro to, aby svou lásku získal zpět. Nečekané okolnosti poskytnou Tedovi příležitost konečně dokázat, co v něm skutečně je.

Komedie z první poloviny šedesátých let s trochu krkolomným názvem pochází z režisérské dílny Stanleyho Kubricka. Potěší všechny milovníky černého a tak trochu jiného humoru. Setkáváme se v ní se skupinou mírně paranoidních generálů, posedlých válkou. Těm se jednoho dne podaří tak trochu nechtěně rozpoutat doslova jadernou pohromu. Rozpoutává se absurdní divadlo, ve kterém nechybí tajné zbraně Sovětského svazu, šílený doktor Divnoláska a řada dalších postav a situací, které vás nenechají ani na chvíli vydechnout.

Kultovní snímek Quentina Tarantina Pulp Fiction: Historky z podsvětí sice nepatří mezi čistokrevné komedie, o zábavné scény v něm ale rozhodně není nouze, proto do našeho výběru právem patří. Ve filmu excelují Samuel L. Jackson, John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis a další. Postavy a dějové linky na první pohled nesouvisejících příběhů se v průběhu filmu vzájemně proplétají a dávají tak vzniknout řadě nečekaných a bizarních situací i hlášek, které zná nazpaměť nejeden filmový fanoušek.

V devadesátých letech ještě chvilku zůstaneme – z roku 1993 totiž pochází snímek Na Hromnice o den více. Televizní moderátor počasí Phil Connors (Bill Murray) se vydává do pensylvánského městečka jménem Punxutawney, kde má natočit reportáž o každoročních oslavách Hromnic. Vlivem okolností se Phil nečekaně ocitá v časové smyčce, která ho neustále dokola uvězňuje v jednom a tom samém dni. Zpočátku to vypadá, že časová smyčka má své jisté výhody, postupně se ale ukazuje, že věci jsou složitější než se zdá.

Soutěže krásy se ve Spojených státech těší velké popularitě. Účastní se jich nejen dospělé slečny a ženy, ale i malé holčičky. Jednou takovou holčičkou je sedmiletá Olive Hooverová, která získává možnost zúčastnit se prestižního soutěžního klání Malá Miss Sunshine v Kalifornii. Olive se svou nepříliš standardní rodinou ale žije v Novém Mexiku, a nemají příliš mnoho peněz nazbyt. Nakonec se celá rodina naskládá do jediné dodávky a vyráží na dalekou cestu za Oliviiným snem. Kombinace velmi svérázné rodiny, dlouhé cesty a nečekaných komplikací se postará o řadu situací, které zaručeně polechtají vaši bránici.

Pod režisérskou taktovkou Quentina Tarantina vznikl i další snímek z našeho výběru. Komedie Tenkrát v Hollywoodu pochází z loňského roku a v hlavních rolích v ní uvidíme Brada Pitta a Leonarda DiCapria. DiCaprio zde ztvárňuje roli televizního herce Ricka Daltona, Bratd Pitt si zahrál jeho letitého dubléra Cliffa Bootha. Oba se rozhodnou prosadit se u filmu na sklonku zlaté éry Hollywoodu – koncem šedesátých let. Snímkem Tenkrát v Hollywoodu skládá Tarantino poctu posledním chvílím zlatého věku americké továrny na sny.

Mladí muži za pultem (někdy též uváděno jako Podvodníci z New Jersey) je americká nezávislá komedie z roku 1994. Do režijního křesla usedl Kevin Smith, v hlavních rolích uvidíme Briana O’Hallorana a Jeffa Andersona. Mladí muži za pultem jsou pohodlní prodavači, kteří si více než své zaměstnání oblíbili neustálé tlachání o filmech, řešení svého milostného života a hraní hokeje na střeše obchodu – a to i navzdory tomu, že u nich v práci rozhodně není o zaměstnání nouze.

„To je skvělá muzika … tyjo, co to je za muziku?“. Hlášky z komedie Samotáři Davida Ondříčka stihly zlidovět během chvilky. Připomeňte si příběhy rozhlasového moderátora Petra, jeho přítelkyně Hanky, psychopatického neurochirurga Ondřeje, jeho ženy Lenky, manipulátorského Roberta, věčně zhuleného pohodáře Jakuba a dalších.

Prakticky cokoliv, co pochází z dílny legendární skupiny Monty Pythone, je zárukou originální a velmi svérázné zábavy. Snímek s názvem A teď něco úplně jiného představuje unikátní kolekci těch nejlepších scének, které se objevily v prvních dvou řadách televizního pořadu Monty Pythonův létající cirkus. Těšit se můžete na své oblíbené protagonisty a pořádnou nálož oblíbených scének.

Snímek Špatné vychování z roku 2019 vypráví o oblastním řediteli školy Franku Tassoneovi (Hugh Jackman), kterému jsou spolu s jeho oddanou asistentkou Pam Gluckinovou (Allison Janney) připisovány zásluhy za popularitu veřejných škol na Long Islandu. Frank budí dojem dokonalého člověka – ovšem až do chvíle, kdy neohrožená reportérka školních novin (Geraldine Viswanathan) odhalí rozsáhlou zpronevěru.