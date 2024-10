iPhony 16 Pro mají další problém! Náhodně se restartují a zničehonic zamrzají

Nové iPhony 16 Pro jsou sice na trhu již více než měsíc, Applu se však u nich podle všeho stále nepodařilo vychytat všechny pomyslné mušky způsobující nejrůznější chyby. Poté, co jsme vás před pár dny informovali o tom, že si jejich majitelé stěžují na velmi rychlé vybíjení baterie, totiž plní diskuzní fóra v čele s Redditem další stížnosti ohledně problému s těmito modely. Konkrétně majitelé iPhonů 16 Pro a 16 Pro Max hlásí náhodné samovolné restarty a samovolné zamrzání.

Zprávy o náhodném zamrzání a restartech iPhonů 16 Pro a 16 Pro Max se začaly v malé míře vyskytovat již v prvních dnech prodejů těchto telefonů a s jejich přibývající množstvím mezi uživateli tyto zprávy sílí. Problém se podle všeho objevuje zcela náhodně bez návaznosti na jakýkoliv úkon a projevuje se jednoduše tak, že displej telefonu zkrátka přestane zničehonic reagovat a začne fungovat až poté, co iPhone uživatel restartuje. Problémy s náhodnými restarty se pak logicky projevují tak, že se iPhone zničehonic začne restartovat a to jak při nečinnosti, tak klidně i při řešení jakéhokoliv úkonu. Poměrně zajímavé je pak to, že když už se u někoho podobný problém objeví, není výjimkou, že se u něj opakuje klidně i 10x až 20x za jediný den, kvůli čemuž je tak používání iPhonu opravdu tristní.

Bohužel, postižení jablíčkáři zatím nepřišli na to, jak daný problém vyřešit. Opravu totiž nepřinesl iOS 18.0.1 a nezdá se, že by ji obsahoval iOS 18.1, který je v současnosti v beta testování. Uživatelům tedy nezbývá nic jiného než počkat na to, až Apple přijde na to, v čem vězí problém a vše následně dokáže opravit. Kdy se tak stane ale můžeme zatím jen hádat.