LsA exkluzivně: Máme potvrzeno, jak budou vypadat iPhone 17, 17 Air, 17 Pro a 17 Pro Max!

Pokud stále nevěříte tomu, jak bude vypadat nový iPhone chystaný pro letošní podzim, máme pro vás dobrou radu – dosavadní úniky informací totiž již nemá smysl jakkoliv zpochybňovat. Jednak proto, že se prakticky všechny shodují jak na designu iPhone 17 Air, tak 17 Pro (Max), tak i proto, že nám dnes potvrdil design novinek jeden z největších asijských výrobců příslušenství, který své doplňky pod spoustou nejrůznějších značek prodává na tržnicích typu AliExpres, Temu a tak podobně. Jeho fabriky již nyní běží na plné obrátky, aby měl na podzim dostatečné zásoby příslušenství pro novinky a vzhledem k tomu, že si v tomto směru samozřejmě nemůže dovolit udělat chybu, jelikož by znamenala obří finanční ztráty, lze informace, které nám před chvíli poskytl, brát za prakticky 100% reálné.

Výrobce příslušenství, který si nepřál být jmenován, ale se kterým jsme dlouhodobě v kontaktu, nám ukázal konkrétně fotku maket, které využívá k testování svých produktů. Tyto makety potvrzují zejména to, že Apple u iPhonů 17 Pro (Max) skutečně počítá s velkým zadním fotomodulem, a že model 17 Air dostane jen jeden objektiv zasazený do taktéž podlouhlého zadního fotomodulu. Ve výsledku nás tak čeká zvykání si na nový typ zad, jehož vzhled je určitě poměrně kontroverzní. Na druhou stranu, kdo jiný než Apple by si takový krok měl dovolit, že?