Apple vás chce v nové reklamě přesvědčit, že iPhone lze bez obav používat i bez krytu a skla

Neumíte si představit používat iPhone bez ochranného krytu či tvrzeného skla na jeho displeji? Nejste sami. Ani my v redakci nejsme úplně zastánci „holých“ iPhonů bez jakékoliv ochrany, protože co si budeme povídat, škrábanec či nedej Bože prasklina na novém iPhonu bolí opravdu hodně. Oprava podobné patálie je pak zpravidla docela drahá záležitost, kvůli čemuž se tak leckdo do oprav vůbec nepouští. Jak se ale alespoň podle nové reklamy Applu zdá, podobné stresy vlastně nejsou vůbec nutné. Díky technologii Ceramic Shield, která by měla dle slov kalifornského giganta, zásadně zvyšovat odolnost displeje i zad iPhonů, není kryty ani ochranu displeje vůbec třeba používat. Ostatně, mrkněte na reklamu níže sami – třeba vás pobaví.