Pravda o mém iPhone 16 Pro

To, co popíšu na následujících řádcích je věc, která se týká minoritní části uživatelů, která zde ale zkrátka je a trápí nejen mě, ale také řadu uživatelů, kteří bez odpovědí na své dotazy a problémy zaplavují oficiální diskusní fóra společnosti Apple. Nový iPhone 16 Pro jsem dostal první den zahájení prodejů a používám jej tedy nyní necelé tři týdny. Bohužel, i když mám systém aktualizovaný na iOS 18.0.1, stále můj telefon trápí věci, kvůli kterým je pro mě jen velmi těžko použitelný. Nikdy v životě se mi nestalo, že by mi nějaký produkt od Applu nefungoval, a to jsem za těch 18 let, co používám výhradně Apple, měl vše od produktů za stovky korun, jako byl starý iPod Shuffle první generace nebo Apple Nike+ senzor do bot, až po monitor Apple Pro Display XDR.

iPhone 16 Pro, který mám, trpí například problémem, kdy při hovoru ať už klasickém nebo přes FaceTime a ať už s použitím AirPods nebo telefonu klasickým způsobem nemohu během hovoru fotit. To je věc, kterou dělám celkem často a i když chápu, že nemusí trápit každého, mě osobně celkem trápí. Problém to však není poslední. Tím největším je totiž to, že když dotelefonuju, ještě zhruba půl hodiny po ukončení hovoru nemohu fotit a naopak, když udělám fotku nebo video, tak nemohu telefonovat v následujících desítkách minut. Jediné, co pomůže, je restart telefonu nebo zkrátka čekat. Telefon jsem zkoušel restorovat a znovu nainstalovat, ale ani to nepomohlo. Stejně tak, když přehrávám video na YouTube a někdo mi zavolá, tak po přijetí hovoru dotyčného neslyším a on neslyší mě.

Fotogalerie iPhone 16 Pro recenze Tlacitko ovladani fotoaparatu iphone 16 Pro Recenze iPhone 16 Pro Apple Apple iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro apple iphone 16-pro makro iphone 16 pro Vstoupit do galerie

Jsem ten poslední člověk na světě, který si myslí, že věci, které jsou drahé, se nemohou pokazit a nemohou mít chyby. Ostatně, vzpomeňme na raketoplán za 3 miliardy dolarů, který vybouchl krátce po startu. A kdyby se problém týkal jen mě, tak jej hodím za hlavu a zkrátka počkám na aktualizaci nebo telefon vyměním za jiný kus. Ovšem lidí, kteří mají s iPhone 16 Pro nebo s iOS 18 problémy je mnohem víc, než kdy dřív a iPhone 16 Pro mi zkrátka přijde jako nejhorší produkt za poslední roky, co se chyb a problémů týká.

Už nějaký ten pátek iPhone rok, co rok dostávám, ale když si skutečně představím, že bych dal za telefon 45 000Kč, protože již řadu let používám 1TB verzi a mezitím bych starý model již prodal, tak nevím, co bych nyní dělal. Samozřejmě je zde možnost jej prostě reklamovat, ale čekat na nový bez náhradního telefonu není zrovna ideální řešení. Já jsem naštěstí v situaci, kdy mám stále svůj iPhone 15 Pro a mohu při nejhorším jen nascanovat QR kód se SIM kartou a opět do rok starého modelu a tím mám problém vyřešen, ovšem ti, kteří tuto možnost nemají, těch je mi opravdu líto. Nezbývá než doufat, že Apple tuto situaci v nejbližší době vyřeší a vydá aktualizaci, která všechny nebo alespoň drtivou většinu telefonů dovede do stavu, kdy jsou použitelné stejně jako ty předchozí. Znovu opakuji, že se tento problém netýká zdaleka všech uživatelů a berte prosím tento článek jako zaměřený na můj konkrétní telefon.