O čem se šeptá u Applu: iOS 19 kompatibilita, nová Apple TV a měření glukózy u Apple Watch

Červnová WWDC, na které společnost Apple představí mimo jiné také nový iOS 19, se nezadržitelně blíží. V souvislosti s tím se začíná mluvit o tom, které modely iPhonů nabídnou podporu tohoto iOS. Kromě toho bude v dnešním souhrnu spekulací řeč o měření glukózy u Apple Watch a o chystané nové Apple TV.

Apple Watch a měření glukózy: Revoluce počká

Společnost Apple pracuje na neinvazivním monitorování hladiny glukózy v krvi už více než patnáct let, ale podle informací Marka Gurmana z agentury Bloomberg tuto technologii od plného zavedení do praxe dělí ještě mnoho let. I přes pokroky ve výzkumu je cesta k integraci do Apple Watch ještě dlouhá.

Myšlenka neinvazivního monitoringu krevního cukru sahá až do éry Steva Jobse. Cílem je vytvořit senzor, který by mohl upozornit uživatele na riziko prediabetu a pomoci jim podniknout kroky ke zlepšení. Prediabetes je stav, kdy je hladina cukru v krvi vyšší než normální, ale ještě nedosahuje hranice diabetu. Včasná diagnóza tak může pomoci prevenci vzniku cukrovky 2. typu.

Apple v minulosti testoval aplikaci, zaměřenou na prevenci diabetu, která by mohla předznamenat budoucí produkty firmy v oblasti správy krevního cukru. Nicméně se neočekává, že by se tato aplikace v brzké době stala součástí uživatelských služeb.

Současné metody měření krevního cukru vyžadují vpich do kůže, ale Apple se snaží využít optickou absorpční spektroskopii a lasery pro stanovení koncentrace glukózy bez nutnosti narušení kůže. Firma vyvíjí křemíkový fotonický čip, který využívá světelný paprsek pro analýzu složení podkožní tkáně.

V roce 2023 vznikl funkční prototyp, velikost tohoto zařízení byla ale zatím příliš velká na to, aby mohla být integrována do Apple Watch. V rámci projektu pracují stovky inženýrů ve speciálním týmu Exploratory Design Group (XDG), který se zaměřuje na inovace v oblasti zdraví.

Další novinkou, kterou Apple zvažuje, je zavedení AI-založeného koučovacího systému pro zdravý životní styl, který by mohl být součástí služby Apple Health+. Tento systém by nabízel personalizované zdravotní rady a pomáhal uživatelům se zlepšením jejich návyků.

I když je technologie neinvazivního měření glukózy slibná, bude trvat ještě několik let, než se objeví v Apple Watch. Apple však pokračuje ve vývoji a jeho ambice v oblasti zdraví zůstávají vysoké.

iOS 19 kompatibilita

Apple se připravuje na představení iOS 19 na vývojářské konferenci WWDC 2025, kterou zahájí úvodní Keynote 9. června. Podle informací, sdílených na soukromém účtu na sociální síti X, však nový operační systém již nebude dostupný pro iPhone XR, iPhone XS a iPhone XS Max. Tyto modely obsahují čip A12 Bionic, který přestane být v iOS 19 podporován.

Všechny ostatní iPhony, které běží na iOS 18, by měly získat aktualizaci na iOS 19. Zde je kompletní seznam podporovaných zařízení:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. generace a novější)

I když budou všechny tyto modely podporovat iOS 19, některé pokročilé funkce mohou být omezeny pouze na novější zařízení s výkonnějšími procesory. Například funkce Apple Intelligence z iOS 18 byla dostupná pouze na iPhone 15 Pro a modelech iPhone 16.

Pokud jde o iPadOS 19, očekává se, že Apple ukončí podporu pro základní iPad 7. generace s čipem A10 Fusion. Naopak iPady s čipem A12 Bionic, jako je iPad mini 5, by měly i nadále dostávat aktualizace.

Tato informace pochází z důvěryhodného zdroje, který v minulosti přesně předpověděl kompatibilitu zařízení s iOS 18. Očekáváme, že Apple oficiálně oznámí všechny podrobnosti na WWDC 2025.

Nová Apple TV nejspíš nabídne podporu Wi-Fi 7

Apple by mohl ke konci letošního roku představit novou generaci Apple TV, která pravděpodobně nabídne podporu nejnovějšího standardu Wi-Fi 7. Podle analytiků dodavatelského řetězce Applu, Ming-Chi Kua a Jeffa Pua, budou všechny čtyři modely iPhonu 17 vybaveny vlastním Wi-Fi 7 čipem od Applu. Bloombergův novinář Mark Gurman navíc uvádí, že stejný čip by mohl být použit i v nové Apple TV.

Pokud Apple uměle neomezí specifikace zařízení, měla by nová Apple TV skutečně podporovat Wi-Fi 7. Současná generace Apple TV 4K z roku 2022 podporuje Wi-Fi 6 a dražší model nabízí i ethernetový port pro kabelové připojení k internetu.

Wi-Fi 7 umožňuje přenos dat na frekvencích 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz současně, což vede k vyšší rychlosti připojení, nižší latenci a stabilnějšímu připojení. Tento standard teoreticky umožňuje přenosové rychlosti přesahující 40 Gbps, což je až čtyřikrát více než u Wi-Fi 6E, pokud zařízení podporuje maximální specifikace.

Gurman se sice dříve zmínil, že nový Wi-Fi čip Applu bude podporovat alespoň Wi-Fi 6E, ale vzhledem k tomu, že všechny modely iPhonu 17 už budou využívat Wi-Fi 7, je pravděpodobnější, že se stejná technologie objeví i v nové Apple TV.

Očekává se, že Apple uvede novou Apple TV na trh koncem roku 2025.