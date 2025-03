O čem se šeptá u Applu: iPhone 17 funkce, co čekat od iOS 19 a problémy s novými funkcemi Apple Watch

Apple stále testuje nové funkce Apple Watch

Apple se stále potýká s problémy při testování funkce monitorování krevního tlaku pro Apple Watch, jak uvedl Mark Gurman v nejnovějším vydání svého Power On newsletteru. Apple čelí technickým potížím, které brání zavedení této funkce, i když konkrétní podrobnosti o těchto problémech zatím nejsou známé.

Gurman o plánu na zavedení měření krevního tlaku průběžně informuje už od ledna 2022. V listopadu 2023 uvedl, že původní verze funkce nebude uživatelům ukazovat přesné hodnoty systolického a diastolického tlaku, ale Apple plánoval následnou verzi, která to umožní. Funkce byla původně plánována pro Apple Watch Series 10, ale nakonec se neobjevila.

Podle Gurmana by nová verze funkce měla sledovat trendy v krevním tlaku a v případě zjištění vysokého tlaku by uživatele upozornila. Po obdržení upozornění by uživatel mohl poskytnout informace lékaři k dalšímu vyšetření. Gurman v prosinci 2023 tvrdil, že Apple intenzivně pracuje na této funkci a očekával její příchod v roce 2025, ale podle posledních informací to nyní vypadá méně pravděpodobně.