iPhone za 52 tisíc? Cla v USA způsobí obří zdražení Apple produktů

Přední stránky mnoha světových médií plní v posledních desítkách hodin informace o dovozních clech, která se rozhodl zavést americký prezident Donald Trump na mnoho zemí světa. Ty se totiž nepodepíší negativně jen na dané země, ale takřka 100% i na samotné Spojené státy. Například iPhony by kvůli tomu mohly v USA skokově zdražit.

Podle analytiků, které oslovila agentura Reuters, může v USA dojít k výraznému zdražení spotřební elektroniky, a to klidně o více než 30 či 40 %. Nejcitelněji by se to mohlo dotknout iPhonů, které jsou v USA mimořádně populární. Hlavní problém spočívá v tom, že většina jablečných telefonů stále vzniká v Číně, na jejíž produkty se nyní vztahují cla ve výši 54 %. Apple sice část výroby přesunul do Indie, Vietnamu a Malajsie, ale Čína zůstává klíčovým výrobním centrem. Apple má tak na výběr v podstatě jen dvě možností: buď vyšší náklady pohltí sám, nebo je promítne do cen svých zařízení, což by nakonec nejvíce pocítili zákazníci. Pokud by se Apple rozhodl pro druhou variantu, ceny iPhonů by mohly poskočit na historická maxima.

Apple každý rok prodá přes 220 milionů iPhonů, přičemž klíčové trhy tvoří Spojené státy, Čína a Evropa. Jakékoli nové clo na dovoz do USA tak pro cupertinskou společnost znamená nemalou komplikaci.

Podle analytiků z Rosenblatt Securities by nejdostupnější iPhone 16, který se na americkém trhu prodává za 799 dolarů bez daně (v přepočtu 18 000 Kč), mohl kvůli clům zdražit až na 1142 dolarů (v přepočtu 25 700 Kč ), tedy o 43 %. Ještě dramatičtější skok by mohl potkat vrcholný iPhone 16 Pro Max s 1TB úložištěm, jehož cena by se mohla vyšplhat z 1599 dolarů (v přepočtu 36 000 Kč) na téměř 2300 dolarů (51 800 Kč).

Zvýšení cen by se nevyhnulo ani iPhonu 16e, který Apple uvedl na trh letos v únoru jako dostupnější model s důrazem na Apple Intelligence. Ten by podle odhadů mohl zdražit z původních 599 dolarů (13 500 Kč) na 856 dolarů (19 300 Kč). Pokud by se tyto predikce naplnily, mohlo by to výrazně ovlivnit poptávku po jablečných telefonech v USA. Je sice pravda, že mnoho Američanů získává nové iPhony přes operátory k tarifům a tak podobně, nicméně minimálně nejdražší modely by byly i přes ně zcela určitě hůře dostupné. Nechme se tedy překvapit, jakým směrem se nakonec Apple a vlastně i USA vydá. Je totiž evidentní, že nasazení vysokých cel je dvousečnou zbraní. Pro tuzemské uživatele je nicméně pozitivní, že by se jich cla dotknout neměla, jelikož zde Apple prodává iPhony skrze svou evropskou centrálu v Irsku. Více informací se o tom můžete dozvědět v našem dalším článku.

