Trump zvýšil clo: Co to znamená pro cenu iPhonu v Evropě a ve světě?

Pokud nežijete zrovna na Marsu, pak jste jistě zaznamenali včerejší oznámení CLA, které Donald Trump uvalil prakticky na všechny země světa. Vzhledem k tomu, že se nové CLO v mnoha případech sčítá se CLEM, které již na dané země platí, je CLO například pro zboží dovážené z Číny do USA až 34 % (po sečtení s předchozím clem pak až 54 %). Právě Čína je země, ve které Apple vyrábí drtivou většinu z celosvětové produkce iPhonů. Co to tedy znamená pro cenu iPhone v Evropě a ve světě?

Naštěstí to není tak horké, jak se může na první pohled zdát. iPhony určené pro evropský trh neputují přes USA, ale jdou přímo z Číny (nebo Indie/Vietnamu) do evropského skladu Apple, většinou vedeného pod Apple Ireland (Apple Distribution International). Apple tedy nezaplatí clo v USA, pokud zařízení fyzicky nevstoupí na území USA. Tím pádem nemá žádné zvýšené náklady oproti současnému stavu, co se cla týká.

Apple má dlouhodobě daňově optimalizovanou strukturu. iPhony určené pro EU se fakturují a distribuují přes Apple v Irsku. Apple Ireland je zodpovědná za dovoz, skladování a prodej v rámci EU. To znamená, že zboží jde například z Foxconnu (Čína) lodí nebo letecky do Nizozemska nebo Irska a poté je distribuováno dál po Evropě.

Co však reálně hrozí je fakt, že Trumpova cla výrazně zvýší náklady Applu v USA. Telefony a všechny ostatní produkty prodávané v USA budou dražší právě díky clům. Aby si Apple udržel marže, bude muset zvýšit cenu iPhone i dalších produktů v USA, což povede k tomu, že jak má Apple ve zvyku, zvýší ceny celosvětově. I když tak nedoplatíme na vyšší clo přímo, doplatíme na něj nepřímo právě v důsledku toho, že Apple zvýší cenu iPhone v USA a tu pak promítne do ceny iPhone v Evropě a dalších trzích. Apple také může chtít přesunout výrobu z Číny do zemí, na která Trumpova administrativa uvalila nižší cla. To se může projevit zvýšenými náklady, které se mohou projevit v cenách.