Recenze krytů PanzerGlass pro iPhone 16e: Dodají MagSafe, styl i potřebnou ochranu

V dnešní recenzi se podíváme na dvojici krytů PanzerGlass pro iPhone 16e. Právě ty nám totiž dorazily nedávno do redakce a protože posouvají zejména díky integrovanému MagSafe využitelnost iPhonů 16e o kus dál, není od věci si je alespoň v krátkosti představit. Pojďme tedy na to.

Panzerglass CARE Samba

PanzerGlass CARE Samba nabízí kombinaci spolehlivé ochrany a maximální praktičnosti. Je vyroben z odolného TPU materiálu, který zajišťuje vysokou flexibilitu i pevnost, čímž účinně chrání telefon před pády, poškrábáním a oděrkami. Díky přesným výřezům zůstává plný přístup ke všem ovládacím prvkům a konektorům. Kryt podporuje bezdrátové nabíjení včetně technologie MagSafe, takže jej není nutné při nabíjení sundávat. Speciální konstrukce navíc minimalizuje kontakt displeje s povrchem, čímž snižuje riziko jeho poškrábání.

Co se týče designu a celkové konstrukce krytu, zatímco na první pohled působí docela minimalisticky, při bližším zkoumání si všimnete toho, že se jedná o kryt poměrně robustní se zvýrazněnými rohy, které jsou uvnitř „vykrojeny“ tak, že po nasazení telefonu do krytu v nich vznikají vzduchové „kapsy“, které v případě pádu telefonu absorbují náraz a dopad se tak neopře přímo do samotného telefonu. Po obou bocích krytu jsou pak rýhy zlepšující jeho celkový úchop, což mě osobně vyhovuje opravdu dost. Fajn jsou ale i krytky tlačítek po bocích, které nejsou příliš tvrdé a bez problému je lze promáčknout.

Jediný drobný neduh, se kterým je u tohoto krytu třeba počítat, je to, že se z něj telefon docela špatně vyndává. Kryt má totiž dost pevné boky, do kterých když telefon „zapadne“, vypáčit ho z nich není nic lehkého. Pokud ale člověk nemění kryty každý den, pak věřím, že bude spokojen. Jinak zde totiž není co řešit. Černé matné TPU se totiž příjemně drží, spolehlivě ochrání před škrábanci, ztlumí pády a díky integrovanému magnetu dodá vašemu iPhonu 16e i chybějící MagSafe, takže jej můžete rázem využívat na magnetických nabíječkách, stojáncích a tak podobně. Magnet jako takový je navíc velmi pevný, takže se nemusíte absolutně obávat toho, že by měl tendenci ze zařízení například při větších otřesech odpadnout.

PanzerGlass CARE Urban Combat a Star Lit

PanzerGlass CARE kryt pro Apple iPhone 16e v provedení Urban Combat kombinuje vysokou odolnost a moderní design. Konstrukce z průhledného TPU a polykarbonátu poskytuje maximální ochranu proti poškrábání, oděrkám i nárazům, zatímco pevné zpracování zajišťuje dlouhou životnost. Přesné výřezy zachovávají plný přístup ke všem ovládacím prvkům, takže telefon zůstává plně funkční i s nasazeným krytem. Podpora bezdrátového nabíjení včetně MagSafe umožňuje pohodlné dobíjení bez nutnosti kryt sundávat. Díky speciálně navržené konstrukci je navíc minimalizován kontakt displeje s povrchem, což přispívá k jeho ochraně. Co se pak týče Star Lit verze, ta se od Urban Combat liší vlastně jen v tom, že jsou v průhledném těle nasazeny třpytky a kryt je díky tomu více ženský.

Pokud máte rádi transparentní lesklé kryty mírně robustnějšího formátu, zde si přijdete na své. Právě to totiž dvojice těchto krytů z dílny PanzerGlass nabízí. Oproti výše zmíněnému Samba krytu se sice jedná o méně robustní kryt, nicméně není třeba se obávat výrazně nižší ochrany. Zejména v kombinaci s ochranným sklem totiž tyto kryty zajistí vašemu telefonu perfektní bezpečí. A díky tomu, že jsou boky krytu měkčí, není tak pracné kryt z telefonu sejmout a vyměnit případně za jiný. Jediné, s čím je třeba počítat, je to, že kombinace černých rámečků kolem displeje s transparentním TPU bokem krytu telefon opticky zvětšuje. Pokud vám to ale nevadí, máte vyhráno. V ruce se totiž drží tento kryt opravdu parádně a vzhledem k jeho ochranným schopnostem v kombinaci s MagSafe magnety v zádech plní přesně to, co má.

Resumé

Pokud hledáte kvalitní kryty z TPU, pak jsou kousky od PanzerGlass určitě fajn volbou. Zatímco Samba vám poskytne nekompromisní ochranu, zejména pak při použití ochranného skla a krytky čočky foťáku, Urban Combat či Star Lit nechají díky průhlednému tělu naplno vyniknout design vašeho iPhonu 16e, byť samozřejmě za cenu mírně nižší ochrany v porovnání se Sambou. Když k super ochraně a líbivému designu navíc přičtu i integrovaný MagSafe, který používá využitelnost iPhonů 16e na novou úroveň (byť samozřejmě bez podpory rychlejšího bezdrátového nabíjení), myslím si, že zde není příliš o čem přemýšlet. PanzerGlass je dlouhodobě sázkou na jistotu a kryty pro iPhone 16e to jen a pouze dokazují.

