Epic rozdává zdarma skvělou hru! Už jste si ji vyzvedli?

Ačkoliv poslední dny díky slunečnému počasí přímo vybízí k venkovním aktivitám, víkend má být opět z hlediska počasí nepříznivý. Do Česka se totiž mají vrátit nízké teploty a na některých místech dokonce i sněžení. Zejména pro fanoušky videoher se tedy jedná o ideální počasí pro pořádný herní víkend. O to víc potěší, že je na Epic Games Store nyní k dispozici další zábavná hra, která vám může právě víkend zpříjemnit. K dispozici je konkrétně oblíbený titul Cat Quest II.

Cat Quest II je akční RPG zasazené do otevřeného světa, které hráče zavádí do říše koček a psů, mezi nimiž zuří nekonečná válka. Hra navazuje na úspěch prvního dílu a přináší vylepšený bojový systém, nové zbraně i magické schopnosti. Poprvé v sérii nabízí kooperativní režim, díky němuž si dobrodružství můžete užít s přítelem. Příběh sleduje dvě korunované hlavy – kočičího a psího hrdinu – kteří se snaží získat zpět své trůny. Herní svět je plný úkolů, dungeonů a tajemství, která čekají na objevení. Stylizovaná grafika a humorný tón dělají z Cat Quest II přístupnou hru pro široké publikum. Bojový systém kombinuje jednoduché ovládání s nutností taktizovat při soubojích s nepřáteli. Velký důraz je kladen na průzkum a vylepšování postav skrze sbírání vybavení a schopností. Hra vychází na více platformách, včetně PC, konzolí a mobilních zařízení. Celkově jde o zábavný titul, který osloví jak fanoušky akčních RPG, tak milovníky koček a psů.

Pokud vás tedy podobné hry baví, určitě není od věci dát tomuto titulu šanci a naplno si jej užít. Stojí totiž rozhodně za to a zdarma se určitě neodmítá. Bohužel, stejně jako hry zdarma v předešlých týdnech, i tento titul je k dispozici jen a pouze pro Windows a to do příštího čtvrtka, konkrétně pak do 16:59.

Cat Quest II lze zdarma na Epic Games Store stáhnout zde