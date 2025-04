Jak fungují vstupenky v USA: Apple Wallet, QR kódy a bezpečnostní opatření na akcích i v muzeích

Jestli se v USA chystáte na jakoukoli akci, na kterou jsou nutné vstupenky, překvapí vás úroveň zabezpečení, kterou zde prakticky u všech vstupenek vyžadují. Je jedno, zda se jedná o lístky na NBA přes Ticketmaster za 2000$ nebo o vstupenku do muzea Intrepid za 30$. Bezpečnost je zkrátka vždy extrémní. Na druhou stranu není problém přijít například na vyhlídku Summit a říct, že je dnes škaredě a požádat o přebookování termínu, což pro vás rádi a zdarma udělají. Chce to však respektovat veškerá bezpečnostní pravidla a být na ně připraveni.

Základ všeho je registrace, ta se vyžaduje vždy a všude. Jakmile se zaregistrujete, máte možnost zakoupit si vstupenky. U většiny akcí je však nedostanete okamžitě, ale musíte na ně čekat, někdy do pouhého jednoho dne zbývajícího do akce, jako například u NBA, někdy dokonce do téhož dne, kdy akce probíhá. Opakem pak jsou akce, kdy dostanete vstupenky okamžitě do Apple Wallet. Zapomeňte na tisknutí lístků, funguje buď Apple Wallet anebo se musíte přihlásit na web, kde jste lístky kupovali a zde najdete QR kód.

Bohužel ani ten není možné vytisknout nebo si jej screenshotovat do telefonu, protože často i vstupenky za pár korun, jako například vstup na letadlovou loď intrepid za 30$ doprovází taková bezpečnost, kterou byste u nás hledali jen těžko. Například u Intrepidu jsme vstupenky získali až v den, na kdy jsme měli objednanou prohlídku, a to ráno v 9:00. Vstupenky jsou pak v podobě QR kódu, který se neustále mění a není možné použít screenshot, ale musíte mít online přístup k webu a u vstupu ukázat QR kód přímo na webu, kde jste vstupenky kupovali.

Fotogalerie NBA Ticket Order Summary – Knicks vs. Warriors via Vivid Seats IMG_8140 2 IMG_8142 2 IMG_8144 2 NBA Tickets on iPhone – Knicks vs. Warriors at Madison Square Garden IMG_8298 2 Apple Wallet Ticket for Knicks vs. Warriors – March 4, 2025, NYC IMG_8301 2 Dynamic QR Code Warning – Intrepid Museum Entry Ticket on iPhone Intrepid Museum Timed Entry – $38 Adult Ticket on iOS Vstoupit do galerie

V případě lístků na NBA, které jsem si kupoval přes Vivid seat, respektive Ticketmaster jsou sice lístky dostupné v Apple Wallet, ale i to má háček. Za prvé lístky dostanete až den před utkáním, což vás jako člověka, který nebydlí zrovna metr od Madison Square Garden, ale na zápas cestuje z Evropy značně znepokojuje. Další zajímavostí pak je, že lze lístky uložit pouze do Apple Wallet se stejným mailem, který máte uveden v Ticket Master a lístky není možné dále s nikým sdílet. Na jednu stranu je tak nutné být stále online a počítat s tím, že můžete být celkem nervózní, aby se něco nepokazilo. Na stranu druhou nemáte v podstatě šanci narazit na podvody, a ne nějakého Hřebičíka můžete v USA zapomenout.

Je však důležité být moderní, mít data, mít Apple Wallet a umět anglicky alespoň tak, abyste pochopili, co po vás, jaká služba kdy chce a co smíte a nesmíte s lístkem udělat. Přeprodej lístků pak probíhá pouze oficiálně a nehrozí, že by vás někdo okradl. Což je hlavní výhoda tohoto přehnaného zabezpečení. Pokud jde na jednu akci víc lidí, musí například v případě NBA spoléhat na jeden telefon, který provede u vstupu všechny, protože pokud kupoval lístky jeden člověk pro pět lidí, nemůže jim je poslat do Wallet.

To je na první pohled nevýhoda, ovšem jakmile uvidíte, s jakou rychlostí dokáží v USA dostat 25 000 lidí do jedné haly bez jakéhokoli čekání a s jakou přesností vás usadí, pochopíte, že v tom vlastně žádný problém není a jen u vstupu načtete víc lístků z jedné Wallet. Za mě je tento systém zabezpečení vynikající a vše funguje, jak má. Pokud navíc vše dodržujete a stane se vám, že například nestihnete nějakou akci, samozřejmě ne zápas nebo koncert, ale prohlídku muzea nebo nějaké vyhlídky, nebojte se ozvat. Stačí dorazit na informace nebo pokladnu a omluvit se, že jste danou věc nestihli a oni vám v 99,9 % případů dají lístek na jiný termín bez jakéhokoli poplatku nebo problému.