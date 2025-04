5 skvělých tipů a triků pro co nejlepší využití Messengeru na iPhonu

Potřebujete-li sdílet polohu na delší dobu nebo ji zastavit dříve, můžete to kdykoli udělat v nastavení sdílení polohy. Je to praktický nástroj, který vám ušetří čas a zjednoduší domlouvání schůzek nebo hledání se v neznámém prostředí.

Chcete-li přesně sdělit svým přátelům, kde se právě nacházíte, Messenger vám to snadno umožní. Stačí otevřít chat s danou osobou, klepnout na ikonu + vedle textového pole a poté vybrat Sdílet aktuální polohu. Tím zašlete přesnou polohu získanou z GPS, kterou si dotyčný může zobrazit na mapě. Tato poloha se automaticky přestane sdílet po jedné hodině.

Změna přezdívky

Chcete-li si v Messengeru přizpůsobit konverzace a používat místo celých jmen oblíbené přezdívky, není to vůbec složité. Stačí otevřít chat s konkrétním kontaktem nebo skupinou a kliknout na jméno osoby či název skupiny, které se nachází v horní části obrazovky. Následně vyberte možnost Přezdívky a zde můžete snadno přidat nebo změnit přezdívku, kterou chcete pro tohoto konkrétního člověka používat. Tato přezdívka se pak bude zobrazovat ve všech vašich vzájemných konverzacích a také v notifikacích. Je to skvělý způsob, jak si zpříjemnit komunikaci s přáteli a rodinou a přidat do chatů trochu osobnějšího nádechu.