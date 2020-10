Říjnové filmové novinky, které by vám na HBO GO neměly uniknout

Pomalu končí další měsíc, a zároveň přichází také várka dalších filmových novinek ve streamovací službě HBO GO. Vypadá to, že tento měsíc venkovním nebo společenským aktivitám příliš přát nebude – proč tedy nezůstat doma a nepustit si některou z novinek?

Dokumentární snímek Dokonalá zbraň vypráví o vzestupu kybernetických konfliktů coby hlavního způsobu soupeření a vzájemné sabotáže jednotlivých států. Zejména v USA panují obavy z ovlivnění voleb 2020 kybernetickými útoky. Jak moc jsou tyto obavy reálné, jak vypadají pravděpodobné scénáře a co na to říkají zainteresované osoby?

Snímek Fantasy Island vypráví o charismatickém panu Roarkovi (Michael Peňa), který v odlehlém luxusním koutě tropického dovolenkového rezortu plní tajné sny svých šťastných hostů. Splněné sny se ale v jednu chvíli promění v noční můru, a hostům nezbývá nic jiného, než vymyslet, jak si útěkem ze zahadného ostrova zachránit holý život.

Luis A. Miranda Jr. opouští v sedmdesátých letech rodné Portoriko a odjíždí do New Yorku. V té chvíli ani v nejmenším netuší, že jednoho dne získá vlivnou pozici po boku newyorského starosty Eda Kocha, a stane se zástupcem latinskoamerické komunity. Dokumentární snímek vypráví o životě a kariéře jedné z vlivných osobností někdejší newyorské komunity.

Pokud se rádi bojíte, jistě vás potěší snímek TO: Kapitola 2. V pokračování jednoho nejúspěšnějších hororů se do městečka Derry vrací vražedný klaun Pennywise, a dospělí členové někdejšího Klubu smolařů musí opět spojit své síly, aby porazili zdánlivě nesmrtelné zlo. Každý z nich si ale nese hluboké šrámy z minulosti, a hrůzný Pennywise je silnější než kdy předtím.

Mezi říjnovými novinkami na HBO GO nechybí ani tuzemská produkce. Tentokrát se jedná o dokumentární snímek Radovana Síbrta Postiženi muzikou. Film nabízí netradiční vhled do fungování kapely The Tap Tap, jejích členů a kapelníka Šimona Ornesta. „Jakkoliv to bylo zpočátku těžké, snažil jsem se natočit film podobným způsobem, jakým se členové kapely vyrovnávají se svým osudem. Bez sentimentu, zbytečné lítosti, politické korektnosti a s černo černým humorem,“ říká o svém filmu režisér.