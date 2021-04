Nejlepší dubnové filmové novinky na HBO GO

Se závěrem týdne je tu také naše další várka tipů na filmové novinky na HBO GO. Tento víkend může zhlédnout například Čínskou čtvrť ze sedmdesátých let, zábavný akční snímek 22 Jump Street nebo třeba celovečerní snímek o populárním Spongebobovi.

Los Angeles, 1937. Když je soukromý detektiv J. J. „Jake“ Gittes (Jack Nicholson) najat Evelyn Mulwrayovou, aby vyšetřil aktivity jejího manžela, považuje to za běžný případ nevěry. Jakeovo vyšetřování se však brzy stane něčím jiným než pouhou rutinou, když potká skutečnou paní Mulwrayovou (Faye Dunawayová) a uvědomí si, že ho najal podvodník. Náhlá smrt paní Mulwrayové přivede Gittese na spletitou stopu korupce, zrady a zlověstných rodinných tajemství poté, co se hlavním podezřelým v případu stane Evelynin otec (John Huston).

Soudce (Mait Malmsten) je muž, který v soudní síni zastupuje přísná pravidla a zákony, ale jeho osobní život je zcela v troskách. Jakmile se rozhodne odsoudit ženu k dlouhodobému trestu odnětí svobody, ženin bratr (Märt Avandi) začne soudce sledovat a přesvědčovat ho, aby rozsudek změnil. Soudce zůstává neoblomný, verdikt je konečný. Konflikt mezi oběma muži se vyostří a sám soudce se najednou stane zločincem. Soudce se však nemůže ke spáchanému zločinu přiznat a proto uprchne do Finska, kde ho sled komických zvratů přivede k podivným lidem a úsměvným situacím. Road movie Vaše Ctihodnosti! vypráví zvláštní příběh o zločinu a trestu, který je prošpikován černým humorem.

Na misi k záchraně svého světa se SpongeBob v kalhotách vůbec poprvé vydá do toho našeho! Když pirát Hambivous (Antonio Banderas) ukradne tajný recept na oblíbený krabí burger, SpongeBob a jeho kamarádi vyrazí na břeh, aby ho získali zpátky. Brzy si však uvědomí, že aby superpadoucha porazili, musejí v sobě probudit superhrdiny.

Poté, co si prošli nástrahami střední školy (dvakrát po sobě), čekají na policejní důstojníky Schmidta (Jonah Hill) a Jenka (Channing Tatum) velké změny – jsou pověřeni prací v utajení na místní vysoké škole. Zatímco Jenko potká spřízněnou duši ve sportovním týmu a Schmidt pronikne do řad studentů umění, začínají o svém parťáctví zvolna pochybovat. Jejich úkolem už není pouze vyřešit případ, jsou nuceni také zjistit, zda mezi nimi může existovat společný vztah na úrovni. Pokud se těmto dvěma přerostlým puberťákům podaří dospět a proměnit se z univerzitních zelenáčů ve skutečné muže, pak by vysoká škola mohla být tím nejlepším, co je kdy potkalo.

Na HBO GO si můžete pustit také film 21 Jump Street