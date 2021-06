Seriálové a filmové novinky na HBO GO, kterými si můžete zpříjemnit víkend (11. 6. 2021 – 13. 6. 2021)

Spolu s koncem dalšího týdne vám na stránkách LsA opět přinášíme tipy na novinky z programové nabídky streamovací služby HBO GO. Tentokrát se můžete těšit na novou řadu seriálu The Shop: Pánský podnik, film Dunkerk nebo třeba Purpurový vrch.

Do programové nabídky streamovací služby HBO GO nově přibyla čtvrtá řada seriálu The Shop: Pánský podnik. HBO ve spolupráci s LeBronem Jamesem a Maverickem Carterem uvádí inovativní seriál, který navštěvuje holičství po celé zemi a nabízí exkluzivní nefiltrované rozhovory s některými z nejzvučnějších jmen ze světa sportu a zábavy.

Toto romantické drama, natočené na motivy slavného románu Gustava Flauberta, vypráví o ženě, která se snažila najít lásku a o třech mužích, kteří ji milovali. Film vás zavede do Francie 19. století. Rolníkova dcera Emma si bere za manžela venkovského lékaře, Charlese Bovaryho. Jenže se s ním velmi brzy začne nudit a tak se po romantice začne ohlížet jinde. Nejprve se spustí s velkostatkářem Léonem Dupuisem. A následují další. Později začne zběsile utrácet a témeř přivede svého manžela na mizinu. Aby se pan Bovary, jenž ji stále slepě zbožňuje, nedozvěděl o obrovském dluhu, obrátí se Emma s žádostí o pomoc na své bývalé milence…

Režisér Steven Spielberg natočil akční sci-fi thriller „Ready Player One: Hra začíná“ podle stejnojmenného celosvětově proslulého bestselleru Ernesta Clinea. Děj filmu je zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. Lidé však nalezli spásu v OASIS, rozsáhlém světě virtuální reality, který vytvořil geniální a excentrický James Halliday (Mark Rylance). Když Halliday zemře, odkáže své nesmírné bohatství prvnímu člověku, který najde Velikonoční vajíčko ukryté někde v OASIS. Odstartuje tak zběsilý závod, který pohltí celý svět. Když se k závodu o nalezení Velikonočního vajíčka rozhodne přidat nenápadný mladý hrdina Wade Watts (Tye Sheridan), je vržen do šílené, realitě na hony vzdálené honby za pokladem ve fantaskním světě mystérií, nečekaných objevů a nebezpečí.

Když mladá dívka propadne kouzlu svůdného cizince, ocitá se v domě stojícím na vrcholu kopce z krvavě rudé hlíny, místě plném záhad, které ji budou navždy pronásledovat. Mezi touhou a temnotou, mezi tajemstvím a šílenstvím se skrývá skutečná pravda o Purpurovém vrchu. Gotickou romanci s Tomem Hiddlestonem, Jessicou Chastainovou, Miou Wasikowskou a Charliem Hunnamem v hlavních rolích natočil mistr imaginace, režisér Guillermo del Toro.

Uznávaný filmař Christopher Nolan napsal, natočil a zprodukoval tento velkolepý válečný akční thriller. Snímek DUNKERK začíná v momentě, kdy jsou u severofrancouzského města Dunkerk německým vojskem obklíčeny stovky tisíc britských a spojeneckých vojáků. Uvěznění na pláži a s oceánem v zádech, spojenečtí vojáci čelí naprosto bezvýchodné situaci. A německá vojska jsou blíž a blíž. Příběh se odehrává na souši, na moři i ve vzduchu. Spitfiry Královského letectva se pouští do vzdušných soubojů nad kanálem La Manche ve snaze ochránit bezbranné muže pod svými křídly. Mezitím se narychlo sestavená britská záchranná flotila snaží zachránit přes 300 tisíc spojeneckých vojáků v operaci, kterou premiér Winston Churchill nazval „zázračným vysvobozením“.