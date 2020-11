Filmové novinky na HBO GO, které byste si v listopadu neměli nechat ujít

Listopad je již v plném proudu, počasí za okny příliš nepřeje venkovním aktivitám, zkrátka ideální doba pro sledování nějakého zajímavého filmu. V dnešním článku vám přinášíme tipy na pět filmových novinek v programové nabídce streamovací služby HBO GO.

Ježka Sonica všichni až dosud znali jako kreslenou postavičku z kultovních videoher, nyní ale přichází i na obrazovky v celovečerním snímku. Sonicovi se na Zemi líbí, ale poté, co omylem vyřadil z provozu elektrickou síť, na sebe přitáhl pozornost zlomyslného génia Robotnika. Podaří se Sonicovi ve spolupráci s přáteli zachránit svět?

Strhující snímek Joker přibližuje zajímavým způsobem divákům životní příběh ikonického záporáka Jokera. Co z Arthura Flecka (Joaquin Phoenix) udělalo to, čím se nakonec stal? Nechte se strhnout příběhem Jokera, který vás nenechá chvíli vydechnout, a ve kterém není nouze nejen o akční scény, ale i o podněty k zamyšlení.

Snímek Sběratel polibků sice pochází z druhé poloviny devadesátých let, na zajímavosti mu to ale nijak neubírá. Uvidíte v něm Morgana Freemana v roli detektiva a forenzního psychologa Alexe Crosse, který se zapojuje do pátrání po své pohřešované neteři. Brzy se dostává na stopu maskovanému únosci, který u sebe vězní své oběti.

Velká ryba je dojemným, okouzlujícím počinem z režisérské dílny Tima Burtona, který v něm vypráví jedinečný a pohnutý příběh otce a syna. Nechte se strhnout barvitou Burtonovou fantazií a ponořte se do zajímavého děje, plného příběhů, které vás pohltí. Jak těžké je opustit svět vlastních představ a čelit realitě?

Geniální počítačový inženýr Michael Jennings (Ben Affleck) pracuje na supertajných projektech, proto mu po každém splněném úkolu musí být promazána krátkodobá paměť. Jaké je jeho překvapení, když se po posledním projektu dozví, že se vzdal velice tučné odměny. Záhy dostává podivný balíček, který se má stát klíčem k zapomenuté minulosti, a události nabírají divoký spád.