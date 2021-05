7 filmových novinek na HBO GO, které si zaslouží vaší pozornost

Spolu s koncem dalšího týdne vám na stránkách LsA opět přinášíme tipy na novinky z programové nabídky streamovací služby HBO GO. Tentokrát jsem se zaměřili na nové přírůstky z oblasti filmů.

V tomto akčním snímku od scénáristy a režiséra Joka Anwara vstupují indonéský komiksový superhrdina a jeho alter ego Sancaka na filmová plátna, aby bojovali s podlým zločineckým bossem Pengkorem a jeho ďábelským oddílem osiřelých nájemných zabijáků. Sancaka žije na ulici v drsných a krutých podmínkách od chvíle, kdy jej rodiče opustili. Přežívá jen díky tomu, že neustále myslí jen na sebe a svou vlastní bezpečnost. Ale když ve městě začne bujet kriminalita a po celé zemi se šíří nespravedlnost, Sancaka se musí rozhodnout, jestli bude i nadále ignorovat okolní svět, nebo se stane hrdinou utlačovaných.

Srdečná komedie SOUBOJ S RODINOU je natočená podle neuvěřitelného skutečného příběhu úspěšné wrestlerky Paige. Paige a její bratr Zak, kteří se narodili do harmonické rodiny zápasníků, jsou nadšení ze své životní šance zúčastnit se konkurzu do WWE. Místo v tomto výcvikovém programu však nakonec získá jenom Paige, která musí opustit rodinu a čelit novému drsnému světu na vlastní pěst. Paige si na své cestě musí sáhnout na úplné dno, bojovat za své blízké a nakonec dokázat světu, že právě to, co ji odlišuje od ostatních, by z ní nakonec mohlo udělat hvězdu.

Sedmatřicetiletá Irina, která je povoláním lékařka, se po dlouhém pobytu ve vězení vrací domů. Její rodinu, která není z jejího návratu vůbec nadšená, tvoří nezaměstnaný manžel, vzpurná dospívající dcera a mladší syn, jehož opustila, když mu byl rok. Aby mohla začít nový život a znovu se začlenit do společnosti, musí si Irina získat důvěru svých blízkých a najít si jakoukoli práci. Nic však nevychází podle plánu. V Megrelii, kam se vydá navštívit matku a hrob svého nedávno zesnulého otce, se stane svědkem podivné nehody, která v ní vyvolá nové emoce. Tato událost ji přiměje učinit neobvyklé rozhodnutí.

Jednoho rána zvířata v africké džungli zjistí, že z ničeho nic získala schopnost mluvit lidskou řečí. A velmi brzy odhalí příčinu tohoto zázraku: V džungli přistál mimozemšťan! S sebou si přivezl překladové zařízení, díky kterému zvířata mohou mluvit. Malý fialový Fneep byl vyslán svým otcem, krutým dobyvatelem vesmíru, obsadit planetu Zemi! Jenže Fneep je spíš roztomilý nešika, kterému se stýská po domově, se svou vesmírnou lodí nešťastně havaroval a nutně potřebuje pomoc. Munki, Chobotka a jejich zvířecí přátelé se rozhodnou spojit síly, aby malému dobyvateli pomohli dostat se k mateřské lodi. Na jejich společné cestě zažijí spoustu legrace a Fneep poznává, že kamarádství může být největší silou ve vesmíru… Hurá do džungle je okouzlující animované dobrodružství pro děti i rodiče.

Film „Obhájce Nevinných“, natočený podle skutečné události, vypráví silný a podnětný příběh mladého právníka Bryana Stevensona (Michael B. Jordan) a jeho bitvu za spravedlnost, která vstoupila do historie. Po absolvování Harvardu si Bryan mohl vybírat z lukrativních pracovních nabídek. Místo toho se ale vydává do Alabamy, aby s pomocí místní obhájkyně Evy Ansleyové (Brie Larsonová) hájil neprávem odsouzené nebo ty, kterým nebylo poskytnuto řádné zastoupení. Jedním z jeho prvních a nejvíce pobuřujících případů se stane ten kolem Waltera McMilliana (Jamie Foxx), který byl v roce 1987 odsouzen k trestu smrti za nechvalně proslulou vraždu osmnáctileté dívky, a to navzdory převažujícím důkazům o jeho nevině a skutečnosti, že proti němu svědčil pouze zločinec s dobrým důvodem lhát.

Na německém venkově tvoří pět přátel bez podpory ostatních vlastní uzavřenou skupinu, která žije podle svých vlastních pravidel. Katja, Sascha, Benni, Laila a Schöller si užívají společnost jeden druhého, ale současně od sebe utíkají, líbají se a hádají. Násilí, láska a osamělost se prolínají v jejich životech, intimita a utrpení jdou ruku v ruce. Ale po této zimě, až dokončí střední školu, se jejich cesty rozejdou. Budou se muset rozhodnout, zda zůstanou ve svém rodném městě, nebo se vydají do světa. Drama “Nahá zvířata” vypráví o životním období, kdy má člověk pocit, že může dobýt svět, kdy je schopen čelit všem útrapám, protože ví, že je tu někdo, kdo ho podrží. Je to příběh o tom, kdy se s bolestí v srdci musíme rozloučit se vším, aniž bychom věděli, co bude následovat.

Ava (Jessica Chastainová) je výjimečně dobrá nájemná vražedkyně, která pro tajnou organizaci likviduje zadané lidské cíle. Dostává ty nejvybranější úkoly – obvykle kravaťáky z vysokých kruhů byznysu. Po jedné zpackané akci se ale všechno nebezpečně změní. Organizace, pro kterou pracovala, potřebuje zahladit stopy. Oficiálně se má ukrýt, vzít si volno a dopřát si odpočinek. Neoficiálně ji šéf organizace Simon (Colin Farrell) chce poslat na odpočinek navěky a zcela bez soucitu vypíše Avu jako cíl k likvidaci. Ava, která netuší, že se z ní stal kontrakt a oběť na odstřel a na každém kroku ji může čekat jiný zabiják, je nucena bojovat o přežití.