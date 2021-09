5 filmových novinek na HBO GO, které vám zpříjemní víkend (10. 9. 2021 – 12. 9. 2021)

Spolu s koncem dalšího týdne vám na stránkách LsA opět přinášíme tipy na novinky z programové nabídky streamovací služby HBO GO. Tentokrát se můžete těšit například na pokračování LEGO příběh, ale třeba také na znepokojující drama Špičák nebo propracované sci-fi Ex Machina.

Otec, matka a jejich tři děti žijí v domě na okraji města. Dům je obehnán vysokou zdí, za který děti nikdy nechodily. Procházejí zvláštní formou vzdělávání a baví a nudí se tak, jak to jejich rodiče považují za vhodné, bez sebemenšího vlivu okolního světa. Věří, že letadla, která jim létají nad hlavou, jsou hračky, a že zombie jsou žluté květinky. Jediným cizím návštěvníkem domu je Christina, zaměstnankyně továrny, která pravidelně přijíždí uspokojovat synovy sexuální potřeby. Celá rodina si ji oblíbí, zejména nejstarší dcera. Jednoho dne jí Christina daruje čelenku, jež září v šeru jasnou barvou, a požaduje za ni protislužbu…

Chile, počátek 70. let 20. století. Násilná ultrapravicová nacionalistická skupina se snaží svrhnout Allendeho vládu. Členové skupiny Inés, její manžel Justo a jejich nejlepší přítel Gerardo se v zápalu vražedného běsnění dopustí politického zločinu, který změní běh dějin. Zapletou se zároveň do nebezpečného a vášnivého milostného trojúhelníku a stín zrady je navždy rozdělí. Tedy až do chvíle, kdy o 40 let později touha po pomstě donutí posedlého Gerarda znovu oživit nacionalistické aktivity z mládí. Inés je však nyní vlivnou podnikatelkou, a protože policie sleduje Gerarda i jeho rostoucí domácí arzenál, je odhodlána udělat vše pro to, aby její i Justova politická a sexuální minulost zůstala navždy utajena.

Studio Warner Bros. Pictures a režisér James Wan natočili akcí nabitý, dobrodružný a vizuálně úchvatný velkorozpočtový snímek ze světa sedmi moří, “Aquaman.“ Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics odhaluje původ Arthura Curryho (Jason Momoa – Hra o trůny), napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy, kterého jeho životní cesta přiměje čelit pravdě nejen o tom, kým ve skutečnosti je, ale zároveň prověří, zda-li je hoden stát se tím, pro co byl zrozen… králem.

Hrdinové z Bricksburgu se ve zcela novém akčním dobrodružství pouštějí do boje za záchranu svého milovaného města. Uplynulo již pět let od chvíle, kdy všechno bylo boží a obyvatelé města musí čelit nové obrovské hrozbě: nájezdníkům LEGO DUPLO® z vesmíru, kteří ničí vše rychleji, než obyvatelé města stíhají obnovovat. Boj za vítězství a obnovení harmonie ve světě LEGO zavede Emmeta, Hustěnku, Batmana a jejich přátele do vzdálených neprobádaných světů, včetně podivné galaxie, ve které je všechno jako v muzikálu. Na jejich tažení projde zkouškou nejen jejich odvaha a kreativita, ale i mistrovské stavitelské dovednosti. Zároveň se ukáže, jak výjimeční hrdinové to ve skutečnosti jsou.

Caleb Smith (Domhnall Gleeson), šestadvacetiletý programátor největší internetové společnosti na světě, vyhraje soutěž o týdenní pobyt na soukromém horském sídle geniálního a samotářského ředitele společnosti Nathana Batemana (Oscar Isaac). Když však Caleb dorazí na odlehlé místo, zjistí, že se bude muset zúčastnit podivného a fascinujícího experimentu, v němž je nucen komunikovat s první skutečnou umělou inteligencí na světě, umístěnou v těle krásné robotické dívky Avy (Alicia Vikanderová).