Po letech jsem opustil Magic Trackpad. Tohle je důvod, proč už se k němu hned tak nevrátím

Před pár měsíci jsem po dlouhých letech na Macu udělal krok, který bych ještě donedávna považoval za téměř nemyslitelný. Konkrétně jsem opustil můj oblíbený Magic Trackpad a přešel z něj na klasickou myš. A ne jen tak ledajakou. Sáhl jsem po řadě Logitech MX Master, konkrétně po nejnovější generaci, která mi tehdy do ruky dorazila nejprve „jen“ na otestování v rámci recenze. Čím déle ji však používám, tím víc mi dochází, že návrat zpět už se nejspíš konat nebude.
Abych byl fér, Magic Trackpad je za mě osobně naprosto skvělá periferie. Používal jsem ho roky a dodnes patří k tomu nejlepšímu, co si můžete k Macu pořídit. Gesta v macOS jsou díky němu návyková, přirozená a ve spoustě situací extrémně rychlá. Přepínání mezi plochami, práce s Mission Control nebo zoomování dvěma prsty, to všechno máte doslova na dosah ruky a funguje to bez přemýšlení.
Jenže právě tady se láme chleba. Ve chvíli, kdy začnete chtít z Macu dostat maximum z hlediska produktivity a komplexnější práce, začnou se objevovat limity, které u trackpadu zkrátka nepřeskočíte a stejně tak ne ani u Magic Mouse.
Já osobně jsem na to narazil ve chvíli, kdy jsem přešel právě na Logitech MX Master 4. Na první pohled „obyčejná“ myš, která ale ve skutečnosti skrývá něco, co Magic Trackpad ani Magic Mouse nabídnout nedokážou. Extrémním benefitem jsou za mě zejména plně programovatelná tlačítka, která si přizpůsobíte přesně podle sebe a usnadníte si tak zásadním způsobem každodenní práci.
Najednou jsem byl schopný jedním kliknutím spouštět aplikace, otevírat konkrétní složky, vytvářet nové dokumenty nebo si zjednodušit práci v v prohlížeči. Přidal jsem si rychlé zoomování, horizontální scrollování na dedikované kolečko a spoustu dalších zkratek, které mi začaly šetřit desítky minut denně. Protože jsem fanoušek chytré domácnosti, na jedno z tlačítek jsem si nastavil například rychlé spouštění aplikace Domácnost, díky čemuž je tak ovladatelnost chytrých prvků v našem bytě ještě rychlejší. A to je přesně ten moment, kdy si uvědomíte, že nejde jen o pohodlí, ale o reálnou efektivitu.
Ano, přijdete o gesta a upřímně řečeno, ze začátku vám budou chybět. Přepínání mezi plochami už není tak „magické“ a některé věci si musíte vyřešit jinak. Jenže jakmile si myš přizpůsobíte k obrazu svému, začnete pracovat jinak – rychleji, přímočařeji a hlavně bez zbytečných kroků navíc.
A právě proto se dnes na Magic Trackpad dívám trochu jinak než dřív. Pořád ho považuji za skvělou periferii, kterou mám vlastně rád a občas si ji vedle myšky dám, abych si na ní trochu rukou „pojezdil. Jen už pro mě není tím nejlepším nástrojem pro práci. Pokud totiž chcete být opravdu produktivní a využít Mac naplno, kvalitní myš s pokročilými možnostmi nastavení vám otevře úplně jiný level. Návrat zpět se u mě tedy minimálně v dohledné době konat nebude.