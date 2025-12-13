Recenze Logitech MX Master 4: První myš, která mě donutila k přechodu z Magic Trackpadu

Dokážete si představit ovládání počítače bez myši? Já ano. Roky jsem totiž byl věrný trackpadu a to jak tomu integrovanému v MacBooku, tak následně Magic Trackpadu coby samostatné periferie. Když však nedávno představil Logitech svou novou profesionální myš MX Master 4 coby nástupce veleoblíbeného MX Master 3, zbystřil jsem. Prakticky ze všech testů a hodnocení si totiž tato myš odnášela extrémně pozitivní ohlasy a když proto přišla možnost si jí vyzkoušet, neváhal jsem ani minutu. A dobře jsem udělal. Při přípravě recenze Logitech MX Master 4 jsem si totiž uvědomil, že časům trackpadovým v mém případě nejspíš odzvonilo.
Technické specifikace, zpracování a design
Na první pohled Logitech MX Master 4 vlastně nějak zásadně nepřekvapí. Jak v tmavé, tak světlé verzi totiž působí relativně nenápadně, což ale neznamená, že by se jednalo o nezajímavý kus elektroniky. Spíš než na výstřednost však vsází na to, že vás už na první pohled „trkne“, že se jedná o zařízení vytvořené pro intenzivní práci.
Myš jako taková je samozřejmě bezdrátová, stavěná pro praváky a kombinuje Bluetooth i klasické 2,4GHz připojení přes přibalený USB-C Bolt přijímač. Uvnitř naleznete 650mAh Li-Pol akumulátor s výdrží až 70 dní na jedno nabití, přičemž minuta u kabelu vám dá zhruba tři hodiny provozu.
Co mě ale dostalo hned po vybalení, je konstrukce. Tvarově vychází z předchozích generací, kdy úhel náklonu i celková ergonomie jsou dotažené přesně do té podoby, díky čemuž ruka konečně přestane bloudit vzduchem jako u trackpadu a najde si pevnou a zároveň opravdu příjemnou a přirozenou oporu. Rozložení tlačítek je instinktivní – palec dopadne přesně tam, kde má, horizontální kolečko kopíruje jeho pohyb a hlavní MagSpeed scroll je pořád tím malým technickým zázrakem, který umí proletět tisíc řádků za sekundu nebo se naopak uklidnit do přesných kroků podle toho, co zrovna děláte. Byla by však chyba si myslet, že je MX Master 4 jen mírně vylepšenou verzí předešlé generace.
Fotogalerie
Letos totiž přibyla novinka, kterou Logitech prezentuje jako zásadní evoluci a která za mě evolucí rozhodně je. Řeč je konkrétně o přidání haptické odezvy, kterou můžete znát třeba z iPhonů. Panel vibrační zpětné vazby si samozřejmě můžete nastavit podle sebe a každé gesto, přepnutí nebo akci doslova cítit díky tomu, že jí doprovází fyzický impuls. Ten překvapivě rychle přejde do svalové paměti a vy jej začnete vnímat velmi přirozeně a co víc – tyto vibrace vám dokáží pracovně pomoci. Ať už se bavíme o přesné práci v grafice nebo ve chvílích, kdy potřebujete intuitivně cítit, co se děje pod kurzorem, právě tato haptická odezva je něco, co je prostě fajn.
Vyjma této vychytávky ale dorazilo třeba i nové tlačítko pod palcem, které slouží k aktivaci takzvaných Action Rings, tedy rychlých akcí pro nejrůznější úkony. Nad tímto prvkem pak přibylo ještě jedno další malé tlačítko, které si lze naprogramovat též pro své potřeby tak, aby vám myš vyhovovala co nejvíce. Změn je tedy docela dost.
Co se týče hmotnosti, ta se svými 150 gramy pořád drží v příjemné hranici, kdy je myš stabilní, ale ne těžkopádná. Upgradu se dále dočkal i rádiový čip s optimalizovanou anténou, takže konečně zmizely náhodné mikrolagy, které jsem u některých předchozích modelů občas zaznamenal. Dosah připojení je až 10 metrů a běží neochvějně i ve „zarušených“ kancelářích, kde bývá přetlak bezdrátových zařízení.
Testování
Upřímně řečeno, doposud jsem při práci s Macem využíval primárně Apple Magic Trackpad, protože mi myši zkrátka nevyhovovaly tak moc, jako právě tento typ periferie a to jak z hlediska ovládacího komfortu, tak možností, které díky gestům nabízí. Trackpad proto používám už roky, gesta mám zautomatizovaná a hlavně si užívám plynulost, která je těžko nahraditelná. MX Master 4 ale přišel s kombinací funkcí, které ve mně poprvé vyvolaly chuť udělat změnu.
Hned první dny se potvrdilo, že senzor Darkfield s rozlišením až 8 000 DPI není marketingová fráze, ale synonymum přesnosti. Snad poprvé jsem necítil rozdíl mezi dřevěnou deskou, sklem nebo měkčím povrchem, se kterými si leckdy myšky nedokáží úplně poradit. Zde ale musím říci, že kurzor držel přesnost na pixel a na velkých monitorech byl pohyb plynulejší než u trackpadu, kde mají gesta občas tendenci „přestřelit“ nebo se zlomit v nevhodný moment. Právě díky přesnosti si tak člověk na myšku zvyká opravdu rychle.
Zásadní (r)evolucí jsou však za mě Actions Ring, které slouží de facto jako zkratky pro spouštění nejrůznějších systémových akcí. Vše je samozřejmě uživatelsky nastavitelné skrze doprovodnou aplikaci Logi Options+ (která musí neustále běžet na pozadí, aby vše fungovalo), přičemž jakmile si tento prvek osvojíte, vězte, že vám práci extrémně zrychlí. Jedná se totiž o věc, která doslova změní způsob, jakým jste zvyklí ovládat počítač, protože vám umožní například spouštět nejrůznější věci, otevírat hluboko uložené složky či jednoduše aktivovat tu či onu věc na jedno kliknutí.
Fotogalerie #2
Logitech slibuje v souvislosti s Actions Ring úsporu až 63 % pohybů myší, a i když jsem to neměřil, pocitově mě to nijak nepřekvapuje. Najednou totiž člověk nemusí otevírat složky na ploše tak, že je na ní hledá a následně rozkládává, nemusí takto spouštět aplikace a tak podobně. Stačí mu dlaňovou částí palce stisknout tlačítko pro vyvolání Actions Ring, následně si z kruhu vybrat akci a je hotovo. Za mě tedy naprostá fantazie a zároveň věc, kterou jsem si na myšce zamiloval.
A nejen to! Pár pár týdnech testování se mi čím dál tím víc zamlouvá i fakt, že si lze myšku extrémním způsobem přizpůsobit. De facto každý prvek, který na ní naleznete, je možné uživatelsky přenastavit, což otevírá dveře ke zcela novým možnostem produktivity. Je přitom jen na vás, zda vám na bočních tlačítkách či malém horním sedí víc proklikávání oken v Safari nebo spouštění určitých aplikaci či akcí – možné je totiž vše a jakmile si na to zvyknete, bude vám to sakramentsky chutnat. Skoro se až nebojím říci, že dokonce víc, než jablečná gesta na trackpadu. Protože mít možnost jedním stiskem tlačítka na myši spustit Apple Domácnost pro ovládání HomeKitu a druhým pak třeba Finder je prostě bomba.
Haptická odezva je kapitola sama o sobě. Upřímně jsem nečekal, že mě myš donutí přemýšlet úplně jinak o jemných úkonech, ale tady je to přesně ten případ. Drobné vibrace při zarovnávání prvků, změně nástroje nebo přepínání mezi plochami působí překvapivě přirozeně a vám tyto věci tak nějak dodávají na jistotě nebo možná lépe řečeno správnosti daného kroku. Nejde navíc o takovou tu lacinou vibrační odezvu z herních ovladačů. Zde vás čeká jemné, přesné a hlavně dobře kalibrované zabrnění, díky kterému poznáte, že se něco děje.
Velmi kladně musím zhodnotit i to, jak moc je myš tichá při klikání. Extrémně ztlumená tlačítka jsou totiž malým, leč velmi příjemným bonusem, který nyní coby novopečený rodič, jehož dítko rádo často spí kousek od něj v košíku, opravdu oceňuji. Logitech uvádí snížení hlučnosti o 90 % a musím říci, že tišší myš jsem doteď opravdu neslyšel. Kliky jsou příjemně měkké a tlumené, ale stále s jasným definovaným bodem stisku, takže člověk neztrácí kontrolu ani při rychlém přepínání nástrojů v editorech.
Když bych pak měl zhodnotit obecně to, jak se s Logitech MX Master 4 pracuje v porovnání s trackpadem, řekl bych, že vyjma spousty funkcí navíc má myš vyšší celkovou stabilitu a konzistenci, která se projeví hlavně večer, kdy je člověk unavenější a jemné pohyby už nejsou tak přesné. U trackpadu občas „utečete“ kurzorem dál, než by člověk chtěl. MX Master 4 ale drží ruku v přesné trajektorii, aniž byste nad tím museli přemýšlet. A věřte, že se na to zvyká opravdu příjemně.
Resumé
Co říci o myši Logitech MX Master 4 závěrem? Vlastně hlavně to, že jsem díky ní konečně našel myš, která mě donutila odložit Magic Trackpad. Ne snad proto, že by trackpad přestal dávat smysl nebo mě už nebavil, ale proto, že MX Master 4 konečně vyrovnává jeho přednosti a přidává toho spoustu navíc.
Je tu rychlost, kterou trackpad neumí. Je tu přesnost, která na velkých displejích hraje zásadní roli. Je tu haptická odezva, která dává ovládání nový rozměr. A hlavně je tu ergonomie, která při dlouhé práci jednoduše šetří síly. Když k tomu všemu navíc přičtu velkorysé množství uživatelsky přizpůsobitelných tlačítek, skrze který si může každý myšku vyladit přesně tak, jak potřebuje, není za mě co řešit.
Kdybych pak měl něco vytknout, tak snad jen fakt, že v balení není nabíjecí kabel, což mi v cenové kategorii přes tři tisíce korun přijde zbytečně úsporně. Ale tím výčet končí. Tohle je myš, která už není jen příslušenstvím. Je to nástroj, který dokáže vaši produktivitu posunout na nový level, budete-li jen trochu chtít a pohrajete si s nastavením.
Pokud pracujete s grafikou, videem, tabulkami, nebo prostě jen chcete nad svým počítačem získat víc kontroly, než kolik nabízí trackpad či levné myši, MX Master 4 je naprosto nekompromisní volba. A pokud jste jako já dlouholetý uživatel trackpadu, který si myslel, že přechod není možný, tohle je model, který vás možná přesvědčí o opaku. Já se totiž upřímně k trackpadu asi nějakou chvíli nevrátím, protože mi možnosti této úžasné myši chutnají momentálně mnohem víc.
Logitech MX Master 4 lze zakoupit zde
K její koupi navíc dnes dostanete až 24 % slevu na nákup klávesnice Logi MX Keys S, díky čemuž tak máte možnost za bezkonkurenční cenu získat parádní kombo periferií pro váš počítač.