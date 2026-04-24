Velký plán Applu odhalen! Uniklo 6 produktů, které mohou vše změnit

Zcela klíčovým produktem pohledem Apple je sice stále bezesporu iPhone, jak se však zdá, do budoucna by se mohla jeho pozice kvůli vývoji zcela nových produktových kategorií mírně otřást. Apple totiž chystá nálož velmi zajímavých novinek, které by měly do značné míry reflektovat dnešní dobu plnou AI, což by jim ve výsledku mohlo i zásadně pomoci v prosazení se mezi uživateli. A jelikož se nyní o těchto novinkách rozpovídal i spolehlivý reportér Bloombergu Mark Gurman, můžeme si o nich udělat konkrétnější představu.
Podle Gurmana má Apple rozpracovaných hned šest zásadních novinek, které mohou výrazně proměnit jeho portfolio. Právě s cílem „proměnit portfolio“, nikoliv „jen“ jej doplnit jsou údajně tyto produkty i vyvíjeny, z čehož jasně vyplývá, že jim Apple velmi věří a očekává od nich zářivou budoucnost. A není se vlastně úplně čemu divit. Tentokrát totiž nejde jen o drobná vylepšení. Mluví se naopak o produktech, které Apple zatím vůbec nemá.
Konkrétně jde o tyto kategorie:
- AI AirPods
- chytré brýle
- „Pendant“ (nový typ nositelného AI zařízení)
- chytrý displej
- stolní robot
- bezpečnostní kamera
Na první pohled je jasné, že Apple chce výrazně posílit především v oblasti umělé inteligence a chytré domácnosti. Velkou roli mají ale hrát třeba i chytré brýle, o kterých se mluví už roky. Podle dostupných informací by mohly dorazit kolem roku 2027, přičemž důraz má být kladen na propojení s iPhonem a AI funkcemi. Podobně má fungovat i tajemný „Pendant“, tedy nové nositelné zařízení, které má nabídnout alternativu k AirPods nebo právě brýlím.
Fotogalerie
Poměrně překvapivě ale Apple údajně chystá i produkty, které spadají do domácnosti. Například chytrý displej, někdy označovaný jako HomePad, má dorazit už letos a mohl by se stát centrem pro ovládání domácnosti. Vedle něj se pak mluví o stolním robotovi, který je zatím zahalený tajemstvím, a bezpečnostní kameře, která by mohla rozšířit nabídku Apple Home.
Zajímavé je, že většina těchto zařízení má podle všeho spoléhat na iPhone jako na svůj hlavní „mozek“, takže Apple evidentně dál posiluje svůj ekosystém, kde iPhone zůstává středobodem všeho. Ve výsledku tak bude pro Apple právě iPhone i nadále zcela klíčový, byť možná trochu jinak než tomu je nyní.
Pokud se tyto plány potvrdí, čekají nás v následujících letech možná jedny z nejzajímavějších produktů, jaké Apple za dlouhou dobu představil. Pro nás coby fanoušky Applu jsou to pak bezesporu skvělé zprávy, jelikož po letech půstu by konečně mohly zase přicházet produkty, které dokáží skutečně vyrazit dech.