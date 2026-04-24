Apple Maps vás vezmou přímo na trať F1 v Miami

První americká Velká cena Formule 1 letošní sezóny odstartuje v Miami už 3. května. Apple se při této příležitosti rozhodl fanouškům motorsportu nabídnout exkluzivní zážitek přímo ve své mapové aplikaci, kam přidává detailní 3D modely okruhu, užitečné navigační informace a praktické lokální průvodce.
Apple tak plynule pokračuje ve svém propojování map se závody F1 (podobný zážitek už letos přinesl pro Velkou cenu Austrálie). Uživatelé si nyní mohou v Apple Maps prohlédnout klíčová místa okruhu Miami International Autodrome ve zcela novém kabátu.
Detailní 3D modely zahrnují hlavní tribuny, cílovou rovinku i samotnou budovu boxů, ve které si můžete všimnout dokonce i zaparkovaných monopostů. Do nejmenších detailů je zpracována i samotná trať, včetně přesně vymodelovaných zatáček a barevných obrubníků.
Nová aktualizace ale nemíří jen na fanoušky u televizních obrazovek. Pro ty, kteří vyrazí přímo do Miami, si Apple připravil hned několik exkluzivních průvodců. Například „A Local’s Guide to Miami F1 Race Week“ nabízí ověřená doporučení na nejlepší restaurace a obchody ve městě. Další průvodce se zaměřuje čistě na lokality v bezprostřední blízkosti okruhu.
Přímo v areálu pak mapy poslouží jako navigátor. Snadno a rychle vás dovedou ke správné vstupní bráně, nejbližším toaletám, mostům přes trať nebo ke stánkům s občerstvením a pitnou vodou.
Podle mě je toto přesně ten směr, kterým by se měly moderní mapové aplikace ubírat. Nejde už jen o strohou navigaci z bodu A do bodu B, ale o komplexní zážitek a obrovskou přidanou hodnotu pro konkrétní události. Vzhledem k tomu, že má Apple velmi úzké vazby na Formuli 1 (a dokonce nedávno koupil vysílací práva pro USA), jde o logický krok.