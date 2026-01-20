Apple Maps vs Google Maps v měsíčním testu: kdo je králem mobilních map?

Souboj mezi Apple Maps a Google Maps patří už roky mezi uživateli k nejčastějším technologickým debatám. Jeden z nich se však rozhodl přestat spekulovat a místo toho obě aplikace systematicky otestovat v praxi. John Velasco z redakce Tom’s Guide používal po dobu jednoho měsíce výhradně mobilní aplikace Apple Maps a Google Maps, přičemž opakovaně navštěvoval stejná místa, aby minimalizoval náhodné vlivy. Výsledek je vyrovnanější, než by se mohlo zdát.
Velasco upozorňuje, že Apple Maps výrazně těží z přístupu Applu zaměřeného na uživatelskou zkušenost. Ovládání aplikace, zadávání tras i hlasové navigace přes Siri působí přirozeně a intuitivně. Apple zde podle něj klade důraz na „lidský faktor“. Tedy na to, jak člověk skutečně přemýšlí a orientuje se v prostoru. Typickým příkladem jsou navigační pokyny typu „odbočte za Starbucks“, což odpovídá tomu, co by vám zřejmě řekl jiný člověk, kdybyste se ho zeptali na cestu.
Velmi pozitivně hodnotí také 3D mapy Applu. Detailní zpracování budov, křižovatek a okolí podle něj výrazně pomáhá při hledání konkrétních vchodů nebo orientaci v husté zástavbě. Právě v tomto směru Apple Maps podle testu překonávají konkurenci. Přesto Velasco dochází k závěru, že Google Maps jsou celkově lepší. Důvodem je především náskok, který Google získal díky dřívějšímu startu, neboť své mapy uvedl už v roce 2005. Dle Valesca rozsah dat, přesnost informací a celková vyzrálost systému stále hrají ve prospěch Googlu. Apple Maps se však podle testu zlepšují každým rokem.