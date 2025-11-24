Apple na Česko nezapomíná! Další tuzemské město se dočkalo 3D zobrazení v Apple Maps

Přestože se může na první pohled leckomu zdát, že Česko není v očích Applu zemí, které je třeba věnovat jakoukoliv pozornost, pravda je trochu někde jinde. Ano, služby typu Apple News+ či Fitness+ zde chybí, stejně jako si v naší mateřštině nepopovídáme se Siri, nicméně třeba u Apple Maps dělá Apple v Česku čas od času příjemná vylepšení. Na mysli přitom nemáme pravidelnou aktualizaci leteckých snímků či snímků Look Around, tedy obdoby Google Street View, ale spouštění nových užitečných funkcí a vychytávek. Například poté, co se na konci května v Apple Maps začaly zobrazovat veškeré cyklistické trasy v Česku, nyní přibyla podpora 3D zobrazení dalšího tuzemského města – konkrétně Plzně. Na pár screenshotů se můžete podívat níže.
Možnost přepnout si zobrazení ze 2D na 3D sice nabízí Apple Maps již dlouhé roky, faktem však je, že podpora skutečného 3D zobrazení je stále výsadou jen velkých měst. V České republice se touto věcí doposud chlubila jen Praha a Brno, ke kterým se však nyní přidává i Plzeň. Jen pro zajímavost, jde o první české město, které se do 3D za posledních 10 let v Apple Maps proměnilo. Kromě Plzně se pak podpory 3D zobrazení dočkaly čerstvě ještě Logroño (Šplanělsko), Lucern (Švýcarsko), Newbury (Velká Británie), Stavanger (Norsko) a Vitoria-Gasteiz (Španělsko). Pokud tedy rádi brouzdáte po Apple Maps a koukáte na nejrůznější místa, tato se vám nyní ve 3D budou prozkoumávat lépe než kdy dřív.
Děkujeme našemu čtenáři George Lynch za tip