Máte pocit, že je kolem vás málo reklam? Apple vám je již brzy naservíruje ve svých Mapách

Apple pokračuje v přípravách jedné z nejdiskutovanějších novinek poslední doby. Druhá beta verze iOS 26.5 totiž naznačuje, že reklamy v aplikaci Mapy jsou prakticky připravené na spuštění. Nově se v systému objevuje úvodní obrazovka, která uživatelům přímo vysvětluje, jak budou reklamy fungovat a na základě čeho se zobrazí.
Podle dostupných informací se reklamy nebudou zobrazovat náhodně. Apple počítá s tím, že se budou přizpůsobovat přibližné poloze uživatele, aktuálnímu vyhledávání nebo tomu, co má právě otevřené na mapě. Jinými slovy, pokud budete hledat restauraci nebo kavárnu, může se mezi výsledky objevit zvýrazněný podnik, který si za zobrazení zaplatil.
Doporučená místa a intenzita s otazníkem
První náznaky se objevily už v předchozí betě, kde Apple přidal sekci „Suggested Places“, tedy doporučená místa. Právě tam mají reklamy hrát důležitou roli. Podobně jako v App Storu půjde o zvýrazněné položky, které budou jasně označené štítkem „Ad“, aby bylo na první pohled zřejmé, že nejde o běžný výsledek. Zajímavé je, že Apple zatím neupřesnil, jak agresivní tento model bude. Z testování není jasné, jestli už se reklamy skutečně začínají zobrazovat, nebo jde zatím jen o přípravu rozhraní. Každopádně směr je zřejmý a návrat zpět by byl v této fázi překvapivý.
Apple slibuje maximální důraz na soukromí
Klíčovou otázkou je samozřejmě soukromí. Apple se snaží předejít kritice a už teď zdůrazňuje, že reklamní data nebudou propojená s Apple účtem. Informace o tom, na co uživatel kliká nebo jaké reklamy vidí, se podle firmy neukládají a nesdílí s třetími stranami. To je poměrně zásadní rozdíl oproti konkurenci, která často staví reklamní model právě na detailním profilování uživatelů. Apple se naopak snaží držet svůj dlouhodobý přístup, kdy se personalizace opírá spíš o kontext než o identitu konkrétního člověka.
Kdy dorazí reklamy do Apple Map?
Apple už v březnu potvrdil, že reklamy v Mapách plánuje spustit během léta. První vlna má zasáhnout Spojené státy a Kanadu, přičemž dostupnost na iPhonu, iPadu i Macu je samozřejmostí. Mapy jsou jednou z nejpoužívanějších aplikací a zároveň místem, kde mají reklamy přirozený kontext. Pokud hledáte podnik, dává zvýrazněná nabídka logiku. Otázkou zůstává, jak citlivě Apple nastaví jejich množství, protože právě to rozhodne o tom, jak uživatelé novinku přijmou.