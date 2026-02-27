Apple se chystá na start sezóny F1, přidává skvělé novinky do Apple Maps

Sezona Formule 1 2026 startuje už příští měsíc a pro Apple jde o zásadní moment. V USA totiž získal exkluzivní práva na přenosy prostřednictvím Apple TV. A ještě před prvním rozsvícením startovních světel přidává do Apple Maps detailní zpracování úvodního závodu v Melbourne.
Konkrétně jde o okruh v Albert Parku, který Apple přepracoval do podoby, jež potěší každého fanouška, který si rád trať „projede“ ještě před víkendem. V mapách jsou vyznačeny všechny zatáčky včetně jejich čísel, realisticky zpracované prvky a další detaily. Když jsem si to zkoušela přiblížit na iPhonu, překvapilo mě, jak detailně působí jednotlivé části trati. Není to jen plochý nákres, ale prostor, který má hloubku a jasně čitelné orientační body.
Fotogalerie
Pro návštěvníky přímo na místě má tahle úprava ještě praktičtější rozměr. Mapy zobrazují vstupní brány, toalety, stánky s občerstvením i prodejem suvenýrů a umožňují pěší navigaci přímo k vaší tribuně. Pokud někdo jede do Melbourne osobně, dokážu si představit, že mu to výrazně usnadní orientaci v areálu, který bývá během víkendu doslova zaplavený lidmi.
Apple šel ale ještě dál. Kromě samotného okruhu zpracoval ve 3D i vybrané dominanty města, například stadion AAMI Park, věž Eureka Tower, Luna Park nebo katedrálu svatého Pavla. Díky tomu celé prostředí působí uceleně a závod je zasazený do reálného kontextu Melbourne, ne jen do izolovaného prostoru trati.
Já osobně sleduji Formuli 1 už řadu let a zajímají mě především tréninky, kvalifikace a samotné závody. Novinka v Apple Maps je tak pro mě spíše zajímavým vizuálním doplňkem, který si projdu ze zvědavosti. Přesto věřím, že pro část fanoušků může jít o příjemné zpestření, zejména pokud chtějí trať detailně poznat nebo plánují návštěvu přímo na místě.
Apple navíc slibuje, že podobné zpracování dostanou i další podniky letošního kalendáře. V aplikaci se už objevuje také průvodce se všemi čtyřiadvaceti okruhy sezony 2026, takže si můžete snadno připomenout charakter jednotlivých tratí napříč světem. V kombinaci s tím, že předplatitelé Apple TV budou moci od letoška sledovat všechny závody bez příplatku, je zřejmé, že Apple bere svou roli ve světě F1 velmi vážně.