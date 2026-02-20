Zavřít reklamu

Jak by vypadala F1 týmu Apple Computer? Takto!

F1 jsou stále populárnější a to i díky společnosti Apple, která vydala stejnojmenný film a koupila vysílací práva na F1 pro USA. Právě roto se instagramový profil Gentlemancarworld zabývající se těmi nejlepšími auty na světě rozhodl vytvořit koncept toho, jak by vypadala moderní F1 pro sezónu 2026, ale v barvách, ve kterých startovalo Porsche 935 K3, během závodu 24 hodin LeMans. Původní vůz Porsche pilotovala trojice jezdců Bobby Rahal, Allan Moffat a Bob Garretson. Vůz se účastnil v 1980 závodu 24 hodin LeMans a sponzorovala jej společnost Apple Computer, díky čemuž se jedná o historicky jediný oficiální vůz s logy společnosti Apple. Kdyby polepy z tohoto vozu oblepily monopost F1, vypadalo by to dnes tak, jak můžete vidět na obrázcích níže a musím říct, jako velký fanoušek F1, že by se rozhodně jednalo o jednu z nejhezčích formulí na startovním poli.

