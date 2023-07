Solido začalo prodávat legendární model Porsche 935 K3 1:18 v barvách Apple Computer

Poté, co Solido v loňském roce uvedlo do prodeje dnes již beznadějně vyprodaný model Volkswagen VW Caddy MK1 Apple Computer, je tu další kousek, který by měl být na poličce každého milovníka Applu. Jedná se o model původního vozu Porsche 935 K3 pro LeMans, který pilotovala trojice jezdců Bobby Rahal, Allan Moffat a Bob Garretson. Vůz se účastnil v 1980 závodu 24 hodin LeMans a sponzorovala jej společnost Apple Computer, díky čemuž se jedná o historicky jediný oficiální vůz s logy společnosti Apple. Model je k dispozici v měřídku 1:18 a i když Solido nepatří mezi výrobce jako Almost Real a podobně, nabízí jeden z nejlepších poměrů ceny a kvality zpracování na trhu.

Model je již na cestě k nám a rozhodně se podíváme na jeho recenzi, ovšem v té době bude již s nějvětší pravděpodobností vyprodaný. Pokud tedy máte zájem mít na poličce něco zajímavého a jste milovníci Applu nebo Porsche, máte nyní možnost. Navíc tentokrát snad i hloupější lidé ze zdejších komentářů pochopí, že duha je historickým symbolem Applu a vychází z jeho tehdejšího loga. Nejedná se tedy o propagaci ničeho jiného, než společnosti Apple Computer. Model je zatím dostupný a to například na ck-models a na podobných eshopech, kde jej koupíte za cenu okolo 1250Kč, tedy zhruba 50€.

Z tohoto vozu pak vychází také Porsche předělané od RWB taktéž v barvách společnosti Apple, které je vlastně moderní variací na 935K od nejslavnějšího úpravce Porsche na světě, kterým je pochopitelně Akira Nakai. Na model 1:18 od RWB se můžete detialně podívat v recenzi RWB Porsche 1:18.